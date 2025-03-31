«ТрансТелеКом» обеспечил безопасный доступ в интернет для Самарской пригородной пассажирской компании

Специалисты компании «ТрансТелеКом» организовали межсетевой экран для Самарской пригородной пассажирской компании (АО «Самарская ППК») на базе отечественного решения. Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Сотрудники Макрорегиона Верхневолжский компании «ТрансТелеКом» подобрали и внедрили для заказчика оптимальное решение – специальный программно-аппаратный комплекс (ПАК), который обеспечивает безопасный доступ в интернет. ПАК позволяет настроить списки доступа и пропуска трафика, контролировать использование приложений, защищаться от утечек данных и вторжений в систему, находить шпионское и вредоносное ПО и противодействовать ему.

«Межсетевой экран как сервис – это комплексное решение для защиты сетевого периметра, которое позволяет сделать доступ в интернет еще более управляемым и безопасным. Применение сервиса служит эффективным инструментом для создания надежного контура ИТ-инфраструктуры заказчика», – сказал директор по работе с клиентами корпоративного и государственного сегмента макрорегиона Верхеволжский компании «ТрансТелеКом» Михаил Веревочкин.

«Программно-аппаратный комплекс обеспечивает безопасность нашей работы и позволяет отслеживать попытки проникновения из вне. Также для нас важно, что система работает на базе российского оборудования», – отметил генеральный директор АО «Самарская ППК» Алексей Паневин.