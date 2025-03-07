Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

Жители Самарской области готовятся к весеннему празднику в интернете

В преддверии восьмого марта жители региона стали проводить больше времени в интернет-магазинах. С февраля трафик на сайты, специализирующиеся на доставке цветов, продаже украшений и косметики увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшее увеличение трафика год к году эксперты зафиксировали на сайтах с ювелирными изделиями — онлайн-магазины с изделиями из драгоценных металлов и камней стали посещать на 56% чаще. Площадки, предлагающие косметику, показали чуть меньший прирост — плюс 55%. На цветочных сервисах активность посетителей стала выше всего на 15%.

Более 70% трафика традиционно приходится на города области. За год горожане стали проводить на 20% больше времени в Сети. Делать покупки удаленно они предпочитают в будние дни. С понедельника по среду объемы используемого трафика были на 5% выше средненедельных значений.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

«Интернет выступает не только надежным спутником во время прогулок, но и удобным помощником при выборе подарков. Например, заказ цветов онлайн позволяет сэкономить время и подобрать букет в комфортной обстановке. Март традиционно запускает активный период для инфраструктуры связи. В прошлом году, к примеру, в первый весенний месяц интернет-трафик горожан возрос сразу на 13% по сравнению с осенне-зимним периодом», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

Чтобы улучшить качество соединения и обеспечить стабильный доступ к онлайн-сервисам даже в час пик, оператор ввел в эксплуатацию дополнительные объекты связи в городах области. За последние несколько месяцев новые базовые станции появились в Самаре: в поселке Мехзавод в Красноглинском районе, на территории дачных массивов в Железнодорожном районе, вблизи парка Дружбы и в Юнгородке. Также инженеры усилили инфраструктуру в Тольятти, Похвистнево и Чапаевске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

На «Госуслугах» появится цифровая «книга жалоб»

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Кражи аккаунтов в Telegram выросли на четверть

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще