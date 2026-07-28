Индексная книга (каталог) CNews*
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НИЯУ МИФИ СарФТИ Саровский государственный физико-технический институт
СОБЫТИЯ
|28.07.2026
|Студент МИФИ получил 1 млн руб. на разработку роботизированных манипуляторов 1
|25.11.2008
|В Москве состоялась ярмарка медицинских проектов "Атоммед-2008" 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
НИЯУ МИФИ СарФТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Инновационные медицинские технологии НПО - Медицинские инновационные технологии НПО 2 1
|Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение - IRE-Polus 75 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2380 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168842 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.