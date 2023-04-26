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До 3000 тонн углекислого газа может выбрасываться ежегодно в атмосферу из-за криптомайнеров

В 2022 г. решения «Лаборатории Касперского» предотвратили более 200 млн попыток использовать чужие устройства для майнинга криптовалют* и, как следствие, до 3000 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу — примерно столько же тонн выбросов производят за год 652 автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Майнинг криптовалют — энергозатратный процесс. Суммарно майнеры потребляют больше энергии, чем некоторые страны. Поскольку энергозатраты на добычу криптовалюты растут, все большее распространение получает скрытый майнинг, то есть использование чужих ресурсов без ведома их владельца путем запуска на сервере, компьютере, смартфоне специального ПО.

«Лаборатория Касперского» разработала и внедрила специальную методику, чтобы рассчитать потенциальный объем энергии, сэкономленной благодаря блокировке вредоносных майнеров:

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Формула расчета

Wtotal — это минимальное количество энергии, сэкономленное за счет блокировки вредоносных майнеров; <w> — минимальное среднее энергопотребление майнера; N — количество заблокированных попыток в 2022 г. (202 540 954); t — время, в течение которого веб-майнер работал бы, если бы не был заблокирован защитным решением. В расчет бралась цифра 5,3 минуты. Это оценка среднего времени работы майнера, данная греческим фондом исследований и технологий Hellas (FORTH).

Согласно расчетам, объем сэкономленной энергии составил 4,28 ± 2,67 ГВтч. Если перевести его в выбросы углекислого газа в среднем по миру на основе оценки независимого аналитического центра в области энергетики Ember, то речь идет о предотвращении от 700 до 3000 тонн таких выбросов.

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«Многие понимают, чем опасен скрытый майнинг криптовалют для их устройств, но мало кто задумывается, насколько велико возможное негативное влияние этой угрозы на окружающую среду. Чем больше энергии уходит на майнинг, тем больше углекислого газа и других вредных веществ выбрасывается в атмосферу. Защищая людей от этой киберугрозы, мы не только повышаем качество их цифровой жизни, но и помогаем защитить окружающую среду, особенно там, где высокая плотность населения», — сказала Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского».

Эксперты компании рекомендуют: обращать внимание на то, как работает устройство: если оно часто подтормаживает, это может быть признаком атаки криптомайнера; проверять, не сильно ли нагревается устройство; использовать надежное защитное решение, которое защищает от криптомайнеров и включает в себя защиту от попыток перейти на вредоносные сайты.

* Данные на основе анонимизированной статистики срабатывания решений Kaspersky в 2022 г. по всему миру.

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