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В России появился методический комплекс для обучения цифровой грамотности людей с синдромом Дауна

«Лаборатория Касперского» представила первое в России методическое пособие для обучения цифровой грамотности людей с синдромом Дауна. Материалы разработаны в партнёрстве с благотворительным фондом «Синдром любви» в рамках проекта «Интернет и я» и призваны помочь людям с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями приобрести необходимые знания в области цифровой грамотности. Пособие предназначено для педагогов и родителей.

Проект включает методическое пособие с планом занятий, презентации и комплект из 47 карточек, разработанных с учётом специфики восприятия и обучения людей с синдромом Дауна. Карточки рассказывают, для чего нужны компьютер, мышь, клавиатура, тачпад и другие технические приспособления, необходимые для выхода в интернет, а также знакомят с базовыми правилами поведения и безопасности в Сети.

В карточках используется ясный язык — способ подачи информации, чтобы её было легче воспринимать людям с особенностями интеллекта, для этого применяются короткие слова на светлом фоне, понятные иллюстрации, простой шрифт и большие отступы между строками.

Материалы доступны всем желающим для скачивания на сайте фонда. Авторы проекта отмечают, что также карточки и пособие будут полезны для обучения людей старшего возраста, дошкольников и учеников начальных классов.

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«Люди с синдромом Дауна хотят использовать возможности, которые открывает цифровая инфраструктура. Поэтому им так важно знать о потенциальных киберугрозах, вредоносных программах и мошеннических схемах для кражи средств или конфиденциальных данных. Совместно с нашим давним партнёром, благотворительным фондом „Синдром любви”, мы решили помочь людям с ментальными особенностями развить цифровую грамотность, чтобы в интернете они могли чувствовать себя в безопасности», — сказала Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития «Лаборатории Касперского».

«Этот проект — результат плодотворного сотрудничества и искреннего желания сделать мир доступнее для всех. Мы глубоко признательны „Лаборатории Касперского” за многолетнюю поддержку, не только финансовую, но и экспертную, а также за энергию и душу, вложенные в реализацию идеи. Благодаря этому проект стал символом стремления к обществу без искусственно созданных границ и ограничений, открытому для каждого, независимо от индивидуальных особенностей», — отметила Юлия Лавричева, генеральный директор фонда «Синдром любви».

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