Разделы

Безопасность
|

В Kaspersky GReAT рассказали о вредоносных ссылках в мессенджерах

В январе-феврале 2025 г. решения «Лаборатории Касперского» заблокировали несколько тысяч попыток перехода российских пользователей по фишинговым и вредоносным ссылкам в популярных мессенджерах — на iOS- и Android-смартфонах. Эксперты Kaspersky GReAT (Глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского») обращают внимание: злоумышленники заманивают людей на поддельные ресурсы, чтобы украсть деньги или учётные данные от аккаунтов, либо рассылают таким образом вредоносные программы.

«Скомпрометированные учётные записи в мессенджерах злоумышленники могут использовать в своих схемах или продавать на теневых форумах. Так, за первые два месяца 2025 г. мы обнаружили несколько тысяч объявлений с предложением купить Telegram-аккаунты, украденные с помощью стилеров или фишинга. В реальности эти цифры могут быть значительно выше, так как продавцы часто удаляют сообщения после сделок, — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России. — Стоимость аккаунтов в среднем составляет несколько десятков рублей. На неё влияет количество контактов, активность жертвы, наличие Premium-подписки. Учётные записи администраторов Telegram-каналов стоят дороже».

Кража учётных данных — не единственный киберриск, с которым могут столкнуться пользователи, если не будут следовать правилам цифровой безопасности. В некоторых случаях люди могут заразить устройство вредоносной программой, потерять деньги. Например, некоторое время назад эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждали о многоступенчатой схеме распространения Mamont — мобильного банковского троянца для Android. На одном из этапов злоумышленники под видом менеджеров несуществующего онлайн-магазина присылали жертве в мессенджере ссылку якобы на скачивание приложения-трекера для отслеживания заказа. Однако на самом деле человек устанавливал себе на устройство вредоносную программу.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперты Kasperskу GReAT рекомендуют: не переходить по ссылкам и не скачивать файлы из сомнительных переписок, особенно из сообщений от незнакомцев; использовать сложные и уникальные пароли для всех своих учётных записей и регулярно их обновлять; настроить двухфакторную аутентификацию везде, где есть такая возможность; установить защитное решение, например, Kaspersky для Android и Kaspersky для iOS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript

В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий

CISA потребовала внимания к четырем активно эксплуатируемым уязвимостям

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Арестованы создатели банковского трояна «Мамонт», терроризировавшего жителей России и СНГ

Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153