Разделы

Безопасность Пользователю
|

«Лаборатория Касперского» проанализировала самые распространённые пароли

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали 231 млн уникальных паролей, скомпрометированных в результате крупных утечек в мире с 2023 по 2026 гг., в том числе в России, и выяснили, какие комбинации популярны среди пользователей. Специалисты обнаружили следующие тенденции:

Чаще всего пользователи используют в качестве пароля числовые последовательности, например «1234». 53% утёкших паролей заканчивались цифрами, а 17% начинались с цифр; почти 12% паролей содержали числовую последовательность, похожу на дату (от «1950» до «2030»); 3% паролей также содержали последовательности клавиш типа “qwerty” или “ytrewq”.

«Использование распространённых дат и других очевидных сочетаний, особенно если они расположены в начале или в конце пароля, значительно упрощают для злоумышленников атаки методом подбора — им требуется гораздо меньше времени на взлом. Чтобы снизить риски, лучше воспользоваться специализированными генераторами паролей, которые создают случайные комбинации из букв, цифр и символов», — сказал Алексей Антонов, руководитель направления исследования данных «Лаборатории Касперского».

Позитивные слова встречаются в паролях чаще, чем негативные. Среди распространённых вариантов — «любовь» (love), «магия» (magic), «друг» (friend), «команда» (team), «ангел» (angel), «звезда» (star) и «рай» (eden). Среди слов с негативным оттенком чаще всего в паролях встречаются такие слова как «ад» (hell), «дьявол» (devil), «кошмар» (nightmare) и «шрам» (scar). Также пользователи нередко используют в качестве основы для своих паролей слова, отражающие тренды и популярные явления. Например, с 2023 по 2026 г. количество упоминаний слова «Скибиди» (Skibidi) выросло в 36 раз.

«Пароли, в основе которых лежит одно слово — даже если к ним, например, добавили цифры или символы в конце, очень ненадёжны. Такие комбинации слишком предсказуемы, поэтому мы рекомендуем использовать в паролях случайные сочетания. Если же вы добавили в пароль реальные слова, чтобы затруднить задачу злоумышленникам, можно намеренно сделать несколько орфографических ошибок. В качестве дополнительной меры защиты мы рекомендуем включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно», — отметил Алексей Антонов.

Большинство паролей можно взломать меньше чем за час. Как показал анализ, 60,2% всех утёкших паролей можно взломать примерно за час, а 68,2% — за день. Риску подвержены и достаточно длинные пароли, что связано с развитием ИИ-инструментов: более 20% паролей длиной 15 символов могут быть взломаны менее чем за минуту. Причём в реальных условиях злоумышленникам может потребоваться ещё меньше времени на взлом.

Чтобы пароль было сложнее подобрать, он должен содержать как минимум 16 знаков и включать в себя случайные заглавные и строчные буквы, цифры и символы. При этом необходимо использовать уникальные пароли для каждой учётной записи. Чтобы помочь пользователям, «Лаборатория Касперского» добавила в бесплатный инструмент Kaspersky Password Generator функцию генератора паролей. Теперь пользователи могут не только проверять учётные данные на наличие утечек, но и создавать надёжные комбинации для защиты своих аккаунтов.

Какие пароли используют в России. В проанализированных паролях на кириллице, так же, как и в других языках, используются имена (например, «влад», «саша») и последовательности знаков на клавиатуре (123456, «йцукен»). Часто встречается приём, когда пользователи набирают русские слова английскими буквами — «папа» (gfgf), «мама» (vfvf), пароль (gfhjkm); и наоборот — «мдфв» (vlad), «вшьф» (dima), «шмфт» (ivan).

Чтобы управлять паролями и бесплатно их хранить, а также пользоваться функциями автозаполнения и синхронизации между устройствами, рекомендуется установить специальный менеджер паролей, в котором все учётные данные хранятся в зашифрованном виде. При этом пользователю не придётся запоминать сотни комбинаций — только мастер-пароль для входа в приложение. В Kaspersky Password Manager можно не только создавать и безопасно хранить пароли, но и генерировать одноразовые коды доступа для входа в сервисы, которые поддерживают такую функцию.

Компании также могут выбрать технологии, позволяющие централизованно управлять учётными данными и обеспечивать их надёжную защиту. Kaspersky Password Manager для бизнеса — это решение для безопасного управления паролями сотрудников. Оно помогает снизить риски утечек учётных данных, повысить уровень контроля над доступами и обеспечить удобную работу пользователей с сервисами компании. Запуск решения «Лаборатории Касперского» состоится летом 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Восстание машин стартовало. Нейросеть месяцами выдавала себя за врача и даже подделала номер лицензии

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Сайт популярного мониторингового ПО сутки раздавал троян удаленного доступа

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще