«Лаборатория Касперского»: 23% российских пользователей хотя бы раз проверяли, не утекали ли их пароли в Сеть

Как показал новый опрос «Лаборатории Касперского», почти каждый четвертый российский пользователь (23%) проверял с помощью специальных сервисов, не был ли скомпрометирован его пароль. Из тех же, кто не проверял, более половины (61%) отметили, что не знают, как это сделать.

При этом 35% респондентов рассказали, что сталкивались с ситуацией, когда к их приватной информации получал доступ тот, кому она не предназначалась. В половине из этих случаев (52%) к их аккаунтам получал доступ некто посторонний.

Чтобы свести риски от возможных утечек к минимуму, следует использовать не только надежные, но и разные пароли для каждого аккаунта и регулярно их менять. Тем не менее, по данным того же опроса «Лаборатории Касперского», отдельные пароли для каждого онлайн-аккаунта создают лишь 39% респондентов, а регулярно их меняют — 38%. Примерно столько же респондентов, 37%, сообщили, что стараются не использовать аккаунты в социальных сетях для авторизации на различных сайтах, что тоже является определенной мерой безопасности.

«Если данные пользователя от какого-либо сервиса утекли в сеть, мы рекомендуем, где это возможно, сразу же сменить пароли от учетных записей. При этом лучше использовать разные и надежные пароли (от 12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами), а для их создания и хранения пользоваться специальным менеджером паролей. К тому же в сервисах, которые это позволяют, для входа стоит настроить двухфакторную авторизацию. Так вероятность, что злоумышленники смогут получить доступ к аккаунту, значительно снижается», — отметил Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы обеспечить сохранность данных, в «Лаборатории Касперского» также рекомендуют: проверить, не были ли ваши аккаунты скомпрометированы. Сделать это можно, например, на сайте haveibeenpwned.com; ни с кем делиться своими логинами и паролями и не хранить их в незащищенном виде (в текстовых файлах на рабочем столе, на листочках, в телефоне и т.д.); использовать для создания действительно сложных паролей специальные решения, например, Kaspersky Password Manager. Продукт позволяет генерировать уникальные пароли для каждого аккаунта и надежно хранить их; использовать современные защитные решения, такие как Kaspersky Security Cloud, которое оповещает пользователя, если данные его учетной записи попадают в сеть, и объясняет, как действовать дальше.