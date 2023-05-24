RuStore параллельно импортировал для россиян санкционные приложения TikTok, Opera и Skype

Пользователи российского магазина Android-приложений RuStore обнаружили на маркетплейсе приложения, ранее частично изъятые из российских сегментов Google Play и App Store. Речь идет о сервисах TikTok, Opera Mini и Skype Lite. Выложить их для скачивания магазину удалось с помощью стороннего дистрибутора из Португалии.



«Недружественные» приложения

В RuStore, российском магазине приложений для Android добавили ПО зарубежных разработчиков, прекративших деятельность в России. Среди них – TikTok (компания ByteDance), Opera Mini (Opera) и Skype Lite (Microsoft). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на разработчика RuStore VK.

Также в маркетплейсе появился картографический сервис Here WeGo – материнская компания Here Technologies после начала спецоперации на Украине удалила его из выдачи для российских пользователей Google Play. Кроме того, в RuStore теперь можно скачать приложение новостного сервиса Microsoft Start, который был недоступен в стране с 2022 г.

В качества издателей зарубежных приложений в маркетплейсе указаны не реальные владельцы прав, а португальская платформа Aptoide, через которую компании-разработчики распространяют свои приложения по партнерским магазинам.

Осенью 2022 г. RuStore стал официальным российским магазином приложений

Иными словами, RuStore применил практику «параллельного импорта», закупив необходимые приложения у стороннего дистрибутора без уведомления об этом их владельцев.

Представители VK в беседе с «Коммерсантом» согласились с тем, что «привлекают разработчиков и партнеров» для расширения ассортимента RuStore, но не подтвердили причастность португальского дистрибутора к появлению новых приложений. В компании добавили, что на данный момент в RuStore представлено около 300 иностранных приложений «различных категорий».

История RuStore

Напомним, магазин российских Android-приложений RuStore разработала VK. Версии маркетплейса для смартфонов Apple нет, так как компания не позволяет устанавливать на устройства сторонние магазины.

Отечественный магазин запустили в 2022 г., после того как иностранные маркетплейсы App Store для iOS и Google Play для Android начали удалять российские программы на фоне геополитического кризиса и санкционных ограничений. Так, в сентябре 2022 г. Apple удалила приложения VK из App Store, после чего акции холдинга обрушились. Также из AppStore пропали утилиты «Вконтакте», почтовый клиент «Почта Mail ru», файловое хранилище «Облако Mail ru» и музыкальный стриминговый сервис «VK музыка».

Как развиваются отечественные ИБ-платформы безопасность

Ранее Apple удалила из App Store утилиты Сбербанка, Альфа-банка и ряда других российских банков, а в начале осени 2022 г. та же участь ждала приложение «2ГИС». Позже Сбербанк запустил аналогичное приложение «Сбол».

В ноябре 2022 г. RuStore наделили статусом официального российского магазина приложений, и он попал в перечень программ, обязательных к предустановке на всех смартфонах, которые продают в стране с 1 января 2023 г. Однако, учитывая тот факт, что гаджеты зарубежных вендоров попадают в Россию сейчас в основном по «серому» импорту, пользователи в итоге сами принимают решение о том, скачивать им RuStore или нет.

Проект, разработанный Минцифры, также предполагает и предустановку RuStore на телевизоры, хотя версии магазина для телевизоров пока не существует.

Что известно об Aptoide

Aptoide – это альтернативный магазин, который можно скачать на устройства Android или же зайти на сайт, с которого удобно скачивать установочные пакеты приложений напрямую.

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк ПО

Платформа также поддерживает сервис Catappult и позволяет публиковать игры более чем в 20 «партнерских магазинах». Среди вендоров, с которыми он работает, на сайте сервиса указаны Huawei, Xiaomi, Oppo и Meizu, а также локальные магазины приложений One Store (Южная Корея) и Apptoko (Индонезия). VK или RuStore на сайте нет.