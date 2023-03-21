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Вышла новая версия российской платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр»

«Открытая мобильная платформа» сообщила о выходе новой версии российской платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр» (версия 3.2). Обновление расширяет возможности применения платформы в корпоративном сегменте и позволяет перевести на нее компании и организации, использующие иностранные EMM-решения.

К ключевым нововведениям в «Аврора центр 3.2» относятся улучшенная интеграция с Microsoft Active Directory, управление пользовательскими сертификатами и push-сервис для Android.

Новая версия платформы интегрируется с LDAP-каталогом, настраивает параметры подключения к Microsoft Active Directory (MS AD) через интерфейс консоли для регулярной синхронизации групп пользователей MS AD, устройствами которых можно управлять в «Аврора центр 3.2». Это ускоряет ввод мобильных устройств в эксплуатацию и позволяет проводить их инвентаризацию. Интеграция с Microsoft Active Directory Certificate Services (AD CS) позволяет задавать параметры синхронизации с «Центром сертификации», доставлять и удалять пользовательские и корневые сертификаты на управляемые устройства. Новые возможности повышают уровень безопасности использования корпоративных мобильных устройств на режимных объектах или в контуре складских и сервисных помещений.

Новая версия «Аврора центр» поддерживает push-уведомления на Android-устройствах. Это значимое улучшение позволяет отказаться от использования внешнего push-сервиса Google. Например, теперь администраторы «Аврора центр» могут отправлять команды управления на контролируемый парк Android-устройств с гарантированной срочной доставкой вне зависимости от внешних факторов и политики производителя ОС Android.

В «Аврора центр 3.2» реализованы новые политики управления устройствами на базе Android, ранее доступные только на ОС «Аврора». В частности, можно запрещать или разрешать использование Bluetooth, камеры, исходящие вызовы, изменения даты и времени, перевод устройства в авиарежим, снятие скриншотов. В офлайн-сценариях добавилась возможность запрещать использование камеры, если устройство покинуло определенную территорию, покрываемую беспроводной сетью. Новые политики предоставляют администраторам платформы еще больше возможностей для контроля за рабочими устройствами.

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«Аврора центр 3.2» уже доступна к заказу и тестированию заказчикам с действующей технической поддержкой всех уровней и партнерам-интеграторам.

«Аврора центр» — российская платформа управления, разрабатываемая компанией «Открытая мобильная платформа». Позволяет управлять Android-устройствами, не используя Google Mobile Services (GMS). Включена в Единый реестр российского ПО и сертифицирована ФСТЭК России по ТУ и УД4.

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