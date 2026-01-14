В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android

Минцифры включило в реестр российского программного обеспечения мобильную операционную систему «Око», созданную компаний «Байтэрг», где с июня 2025 г. 50% принадлежат «Росатому». До сделки с госкорпорацией компания уже пыталась войти в реестр, но ей было отказано. ОС создана на Android open source project, поддерживаемом Google, но теперь полностью очищена от следов американской корпорации. Разработчик готов предлагать ее госсектору, куда раньше поставлял устройства на российской ОС «Аврора».

Как стало известно CNews, производитель смартфонов и планшетов для госорганов и корпораций ООО «Байтэрг» со второй попытки вошел в реестр российского ПО со своей мобильной операционной системы (МОС) «Око», созданной на базе Android open source project (AOSP, проект операционной системы с открытым исходным кодом, поддерживаемый Google).

Реестровая запись была сделана 15 декабря 2025 г. В материалах Минцифры указано, что мобильная операционная система «Око» — это безопасная, независимая альтернатива зарубежным аналогам, построенная на открытом ядре Linux, что полностью исключает использование сервисов Google, обеспечивая конфиденциальность и защиту данных. При этом на сайте компании уточняется, что «Око» — решение на базе AOSP для смартфонов, планшетов и другого оборудования, ориентированное на государственный сектор и корпоративных заказчиков.

Фото: dassel / Pixabay Российский заменитель Android работает очищен от Google

Операционная система оптимизирована под процессорную архитектуру ARMv8, что гарантирует совместимость с современными мобильными устройствами, обеспечивая их высокую производительность и энергоэффективность, говорится на сайте компании. МОС поддерживает беспроводную связь (GSM/3G/4G (LTE), NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GPS/ГЛОНАСС), мультимедийные стандарты для работы с аудио и видеофайлами, а также поддержку работы с периферийными устройствами.

В ОС создано встроенное шифрование и изолированные профили, а отладка работы основных компонентов мобильного устройства осуществляется посредством регулярных обновлений «Око» по «воздуху». Утверждается, что система не собирает пользовательские данные в коммерческих целях, а ее открытая архитектура позволяет адаптировать функционал для специализированных решений в рамках стратегии импортозамещения. В компании отмечают, что МОС не содержит сервисов Google, что позволяет повысить уровень защиты данных пользователей и организаций в России.

«Байтэрг» производит мобильную электронику для государственного и корпоративного сектора под брендами Oko Phone 5, Oko Tab 5 и МВК, которые внесены в реестр российской продукции. В июле 2025 г. CNews писал, что Oko Phone 5 выходит на российской ОС «Аврора», но на сайте «Байтэрга» в настоящее время продукция представлена уже работающая на ОС «Око».

Реестр российского ПО Разработчикам российской ОС "Око" удалось сохранить фирменный стиль Android. Скрин из документации

Помощь «Росатома» и вред от Google

Операционная система была внесена в реестр ПО только со второй попытки, причем после продажи компании-разработчика «дочке» «Росатома» (что, конечно, не означает, что удачная попытка была следствием этой продажи).

Через месяц после первой попытки, в июне 2025 г., совладельцы «Байтэрг» Леонид Сакулин, Сергей Бородин и Андрей Прудников продали 50% компании структуре госкорпорации «Росатом» — АО «Росатом — Критические информационные технологии», которая распределяет средства на приобретение российского ПО, в том числе для объектов критической инфраструктуры. Сумма сделки оценивалась в 2-5 млрд руб., писал CNews. Спустя полгода после сделки в Минцифры получили новую заявку на регистраци и сочли, что компания доработала ПО.

«Разработчик устранил все замечания и при повторной подаче заявления предоставил все необходимые документы, подтверждающие исключительные права на ОС», — пояснили CNews в пресс-службе Минцифры России, не уточнив деталей доработок. В «Росатоме» и «Байтэрге» не ответили на запрос издания.

В документации к заявке в Минцифры указано, что из ОС «удалены остатки Google-сервисов», произведена синхронизация времени через сервера в России, отлажена работа аппаратных модулей и драйверов, проведены другие улучшения, в том числе в области безопасности. Однако дата этих изменений не указана.

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков утверждает, что на практике к типовым основаниям для отказа или отсрочки включения относятся наличие следов сервисов Google (включая неиспользуемые API), зависимость от закрытых бинарных компонентов (vendor blobs), отсутствие подтвержденных прав на весь код или невозможность воспроизводимой сборки.

Соучредитель Ассоциации «26.20» и блогер Максим Горшенин, считает, что причиной первоначального отказа в регистрации стало неполное соответствие документации требованиям государства. При этом одной из причин попадания в реестр могла стать техподдержка, которую компания оказывает самостоятельно для своих пользователей.



Для чего нужен свой Android

В России уже созданы две операционные системы на базе AOSP — это RedOS M и KvadraOS, рассказали CNews эксперты. Обе внесены в реестр отечественного ПО. «Но собственная ОС позволяет оптимизировать под hardware «Байтэрга» (ARMv8, энергоэффективность, OTA), снижать затраты на лицензии и тестирование, а также предлагать AOSP-совместимость для Android-приложений. Включение в реестр Минцифры в декабре 2025 г. открывает тендеры без строгих ФСБ-требований», — рассказал Владимир Зыков.

По словам Максима Горшенина, тяга отечественных компаний к созданию ОС на базе Android связана с тем, что российские разработчики приложений сабботируют перенос своих программ под российские мобильные операционные системы, в том числе «Аврору», поэтому выбор таких приложений очень скуден.

«Перспективы, когда у тебя внутри Android, то получится заиметь базовый набор программ, типа навигации "Яндекса", "2ГИС", приложение Сбербанка, последнего под ОС «Аврора» нет», — говорит Горшенин. Пока разработчики не видят рынка сбыта для того, чтобы окупить перенос на совершенно новую ОС. В итоге перспективы у AOSP оказываются лучше, чем у чисто российских операционных систем.

Горшенин добавляет, что если компания занимается созданием собственных мобильных телефонов и планшетов, то ей нужна своя ОС, в том числе для тестирования и экспериментирования, запуска инженерных образцов и прочих действий, чтобы не пришлось ждать, что когда кто-нибудь найдет ресурсы и силы и сделает «под тебя».

«Иначе тебя разработчики операционной системы поставят в такое положение, когда ты просто свернешь все разработки, потому что они будут невыгодны», — заявил Горшенин.

Минусы российского Android

Помимо плюсов, у подобных систем есть и минусы. По словам Зыкова, Google все сильнее начинает зажимать независимых разработчиков AOSP. «Например, он теперь передает патчи безопасности OEM по закрытым каналам с NDA с тремя месяцами эмбарго: только бинарники, без исходников до истечения срока, под видом «повышенной безопасности. Без партнера-OEM «Байтэрг» получит патчи с опозданием в три месяца, оставляя устройства уязвимыми к zero-day эксплойтам — фатально для госсектора, то есть там где нужна КИИ и гостайна», — говорит Зыков.

Сайт разработчика Так выглядит новый российский "убийца" Android

В России AOSP часто воспринимают как тройского коня Google — инструмент для дистрибуции GMS (Google Mobile Services), несмотря на открытый код, поскольку разработка закрытая, с миллионами строк, где возможны недекларированные функции и закладки, говорит специалист.

По словам Зыкова, AOSP изначально создавался Google как базовая платформа для монетизации через сервисы, такие как Play, YouTube, GMail, "Поиск", а без GMS она «полуфабрикат» без облака, push и магазина — 99% устройств требуют GMS-лицензии. «Нет форков, которые бы были полностью независимы от Google», — утверждает Зыков.

При этом в России есть полностью отечественные ОС, такие как KasperskyOS, «Аврора» и «РОСА Мобайл». Последняя имеет поддержку Android-приложений через эмулятор, который запущен в изолированном контейнере, делает свои драйверы «без сюрпризов» для «Р-фон» и «Р-таб». «У «Аврора» она тоже была, но после закрытия компании «Авроид», эмуляторов Android больше нет», — констатировал эксперт.

Горшенин добавляет, что распорстранение ОС на AOSP для государственных нужд не будет массовым. Он напомнил, что глава Минцифры Максут Шадаев озвучивал мнение, что для всего, что касается российского государства, должна использоваться только российская операционная система, а для личных нужд можно использовать варианты с подобными ОС на базе AOSP.