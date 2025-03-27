Google прекращает открытую разработку Android. Опрос

Google решил отказаться от открытой разработки Android. Теперь весь процесс будет проходить в недрах Google, а код будет публиковаться лишь после релиза очередной стабильной версии системы. Исключение сделано только для производителей устройств, имеющих лицензию на установку Google Mobile Services. Huawei в их число не входит.

Всем просьба отвернуться

Интернет-гигант Google полностью меняет принцип разработки мобильной ОС Android. С апреля 2025 г. она будет проходить «за закрытыми дверями», то есть Google больше не будет публиковать в открытом доступе промежуточные результаты работы над новой версией системы.

Также Google надумал отказаться и от публичного рецензирования изменений в отдельных компонентах, пишет OpenNet. При этом общий принцип распространения Android пока не меняется – Google по-прежнему будет публиковать ее код под лицензией Apache 2.0, однако репозитории Android Open Source Project (AOSP) получат его лишь только после официального релиза новой стабильной сборки Android. В последнее время это происходит раз в год, в отличие от Apple, которая в течение года выпускает несколько апдейтов своей iOS.

AOSP – это, технически, Android без мобильных сервисов Google (Google Mobile Services, GMS), к которым относятся Mail, Drive, Play, YouTube и пр. Его использование бесплатно, его код открыт. AOSP используют как основу разработчики сторонних прошивок для смартфонов.

Что задумал Google

Google прокомментировал изменения, сообщив, что его цель – в упрощении процесса разработки Android. Фактически, интернет-гигант вдвое уменьшил количество одновременно разрабатываемых веток этой системы, переведя ее разработку в закрытый контур.

Фото: mammela / Pixabay Google замыкает разработку Android на себе

Google стремился упростить себе жизнь, поскольку ему приходилось отслеживать различия между открытой и закрытой ветками корректировать их, а также ему не нравилось, что некоторые компоненты системы разрабатывались открыто, а часть – закрыто.

Ничего не изменится. Почти

Google и раньше старался дистанцироваться от AOSP – например, в 2023 г. он прекратил поддержку двух основных приложений в AOSP – для звонков и сообщений.

Также интернет-гигант на протяжении многих лет постепенно уводит разработку Android в закрытую зону – очень многие компоненты системы давно создаются исключительно во внутреннем репозитории Google, и доступ к ним открывается исключительно после публикации кода новой сборки Android.

Таким образом, изменение модели разработки Android мало на что повлияет, к тому же крупнейшие производители Android-смартфонов вообще не пострадают от них. Все компании, которые имеют лицензию на установку GMS, также располагают и доступом к закрытому репозиторию Google, так что процесс разработки их новых мобильников никак не пострадает.

Из этого следует, что нововведение зацепит, по большому счету, лишь создателей кастомных прошивок, коих в последние годы становится все меньше. Это заслуга непосредственно производителей смартфонов, которые оставляют все меньше лазеек для установки неоригинальных прошивок. Для примера, в январе 2025 г. Xiaomi в разы усложнила процесс разблокировки загрузчика на своих смартфонах, без которой невозможно установить на них кастомную ОС.

Новшество Google коснется и производителей Android-мобильников, в у которых нет лицензии на GMS. В их числе – китайская Huawei, которую отлучили от этих сервисов в мае 2019 г. на фоне торговой войны между США и Китаем.

По оценке OpenNet, новая модель разработки Android также не подойдет разработчикам «заинтересованным в отслеживании изменений» в системе. Сторонние специалисты, желающие участвовать в разработки Android, тоже останутся почти не у дел. Они по-прежнему смогут трудиться над AOSP, но кодовая база этой ветки теперь будет сильно отставать от Android.



