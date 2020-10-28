Apple на грани скандала со сборщиком iPhone. Сборщик обманывал «яблочную компанию» годами

Apple может сильно поссориться с компанией Foxconn, основным производителем ее электроники. Foxconn много лет подряд обманывала Apple, желая получить от нее больше денег тем или иным способом, она даже использовала ее оборудование при производстве смартфонов Huawei.

Многолетнему партнерству конец?

Компания Apple может рассориться со своим главным партнером по производству ее техники – компанией Foxconn. Виной всему, как сообщает издание The Information, многократные попытки Foxconn обмануть своего клиента, часть из которых действительно были успешными.

Foxconn стремится обмануть Apple, будучи недовольной своими финансовыми показателями. Пока Apple хвалится 40-процентной валовой прибылью, этот же параметр у Foxconn выражается в однозначных процентных пунктах, что побуждает ее прибегать к сомнительным методам увеличения своей прибыли.

Один из недавних примеров таких методов касается планшетов iPad Pro 2018, появление которых, как сообщал CNews, состоялось в конце октября 2018 г. За несколько месяцев до премьеры, когда Foxconn начала производственные испытания обновленных планшетов, она сообщила Apple, что для выполнения всех работ по тестированию и производству этих устройств требуется большее число рабочих.

В отношениях между Apple и Foxconn регулярные просьбы последней о расширении штата давно стали нормой, но в случае с iPad Pro 2018 Foxconn явно завысила показатели нехватки рабочего персонала. Но в итоге она наняла меньшее число людей, чем заявляла Apple. Тем самым она получила от нее больше денег на покрытие расходов, чем ей было нужно.

Будущее партнерских отношений Apple и Foxconn в большой опасности

The Information, ссылаясь на многочисленных сотрудников китайской компании, пишет, что этот случай не был прецедентом. Foxconn раньше проворачивала подобные махинации, пытаясь получить больше прибыли или привлечь новые направления бизнеса от Apple, чтобы повысить свою «тонкую как бритву» маржу.

Экскурсии для Google

Еще один случай, упомянутый The Information, связан с 12-дюймовым MacBook, показ которого состоялся в марте 2015 г. Apple прекратила его продажи в июле 2019 г. но в сентябре 2020 г. запланировала вернуть его к жизни.

До Apple дошла информация о том, что Foxconn разрешала сотрудникам Google посещать ее фабрику, на которой производится техника Apple, и что она даже однажды «провела экскурсию» для них по линии производства шасси MacBook 12 еще до его релиза.

Apple предъявила претензии Foxconn и запросила у нее записи с камер видеонаблюдения, но та отказалась подчиняться. На момент публикации материала факт присутствия сотрудников Google на линии по производству MacBook доказан не был.

Тайная помощь Huawei и обман с iPhone

В стремлении заработать хоть немного больше, Foxconn, как пишет The Information, несколько раз задействовала простаивающее производственное оборудование, закупленное Apple, для работы с другими клиентами. В качестве примера была приведена ситуация с компанией Huawei, одного из основных конкурентов Apple на рынке смартфонов – по итогам II квартала 2020 г. Huawei занял первое место по поставкам смартфонов в мире, сместив Samsung на вторую строчку, а Apple – на третью.

Радиочастотное оборудование, приобретенное Apple, Foxconn применяла для тестирования смартфонов Huawei. Как часто она делала это, остается неизвестным.

Foxconn даже пытается оптимизировать процесс производства техники Apple, сокращая расходы на него. В качестве примера был приведен iPhone 7 образца 2016 г. При его производстве она «творчески» подошла к вопросу устранения брака – внутри некоторых экземпляров смартфона обнаруживалась нехватка крепежных винтов, в других – крошечные кусочки металла, оставшиеся от производства рамки. По правилам Apple, такие телефоны подвергаются разборке и утилизации, но Foxconn втайне разбирала их, устраняла недочеты и отправляла Apple под видом полностью новых.

Чтобы получить больше прибыли, Foxconn с ограниченным успехом пыталась продавать собственное оборудование для производства и тестирования компонентов. Она даже разработала собственные химические вещества для полировки экрана iPhone, вместо того, чтобы полагаться, например, на химию от японских поставщиков.

Возможные последствия

Apple и Foxconn пока не прокомментировали публикацию в The Information. Обе компании довольно сильно зависят друг от друга – по данным MacRumors, Foxconn производит от 60% до 70% от общего объема iPhone ежегодно, в то время как Apple является крупнейшим клиентом Foxconn.

Пока неизвестно, чем именно обернутся многократные попытки Foxconn обмануть Apple. В последние годы Apple стремилась ослабить свою зависимость от Китая и даже перенесла часть производства iPhone в Индию, и теперь выпущенные в этой стране iPhone официально продаются в европейских государствах. Между тем, даже в Индии Apple сотрудничает именно с Foxconn, которая построила там собственный завод по производству iPhone.