Samsung выпускает дешевый флагманский смартфон с мощным «железом». Цена

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Samsung дополнит линейку топовых смартфонов Galaxy S10 новой моделью S10 Lite. Она признана стать самой доступной в серии, но при этом по своим возможностям она существенно опережает бюджетный S10e. Релиз S10 Lite назначен на декабрь 2019 г.

Смартфон с дисконтом

Компания Samsung работает над новым «дешевым» флагманским смартфоном Galaxy S10 Lite. Он станет самым бюджетным представителем линейки S10, премьера которой состоялась в феврале 2019 г. Сейчас этот статус удерживает модель S10e, на старте продаж в России стоившая 57 тыс. руб. и на 20 ноября 2019 г. доступная в Citilink за 46 тыс. руб.

Сроки поступления Galaxy S10 Lite в продажу на момент публикации материала установлены не были, однако следующее поколение флагманских смартфонов Samsung, Galaxy S11, увидит свет зимой 2020 г., и с наибольшей вероятностью S10 Lite выйдет заметно раньше. На это указывает и модификация используемого в нем процессора Qualcomm – это Snapdragon 855 образца декабря 2018 г. – в конце 2019 г. Qualcomm выпустит более современный Snapdragon 865.

Точная стоимость Galaxy S10 Lite остается неизвестной, как и его внешний вид. По данным инсайдера Mehek Goaswami, она составит 33 тыс. индийских рупий, или 29,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 ноября 2019 г. В то же время ресурс PhoneArena указывает на стоимость в районе $750 (47,8 тыс. руб.). В итоге, если верной окажется информация PhoneArena, Galaxy S10 Lite не сможет стать самым доступным в линейке. Mehek Goaswami также указывает, что релиз смартфона состоится в течение декабря 2019 г.

Технические характеристики

В дополнение к 8-ядерному флагманскому чипу новый бюджетный флагман Samsung получит в свое распоряжение четыре фотокамеры, среди которых окажется 32-мегапиксельная фронтальная, расположенная в круглом отверстии в дисплее. Для селфи-модуля выделили лишь один сенсор, в отличие от топовой модели серии Galaxy S10 – S10+, у которой передняя камера двойная.

S10e, самый доступный смартфон линейки Galaxy S10 до выхода S10 Lite

Оставшиеся три сенсора расположены на тыльной части смартфона. Главный среди них получил разрешение 48 МП, а оставшиеся – 12 МП (широкоугольная оптика и 5 МП (телефото). ToF-камера для оценки глубины сцены в данном смартфоне не упомянута. Производители матриц не раскрываются.

Galaxy S10 Lite может оказаться международной версией смартфона Galaxy A90 5G, вышедшего в Китае еще в сентябре 2019 г. Поддержка сотовых сетей в Galaxy S10 Lite не заявлена, тогда как другие спецификации он может и позаимствовать.

К ним относятся аккумулятор 4500 мАч с 45-ваттной зарядкой по USB-C, дисплей Super AMOLED с большой диагональю 6,7 дюйма и прошивка Android 9 Pie с оболочкой One UI, хотя Google еще в августе 2019 г. выпустила Android 10. Также смартфон может выйти в двух комплектациях, базовая из которых будет оснащена накопителем 128 ГБ и оперативной памятью на 8 ГБ. Максимальная конфигурация будет включать 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Конкуренция с S10e

На момент публикации материала не было известно, почему Galaxy S10 Lite может стоить дешевле в сравнении с S10e, обладая при этом более мощной начинкой. S10e проигрывает ему по всем основным параметрам – у него меньше дисплей (5,8 дюйма), всего три фотокамеры, к тому же их разрешение заметно ниже. Так, фронтальный модуль в S10e 10-мегапиксельный, а сенсоры на тыльной панели снимают в 12 и 16 МП.

Также у S10e заметно меньше емкость аккумулятора, чем у Galaxy S10 Lite – 3100 мАч, и в итоге эти смартфоны сопоставимы лишь по объему оперативной и встроенной памяти. Снизит ли Samsung стоимость S10e после выхода S10 Lite, и если снизит, то как сильно, остается неизвестным. Также не прояснена ситуация с географией распространения S10 Lite – она может быть искусственно ограничена.

Автоматический проигрыш китайцам

Даже если Samsung Galaxy S10 Lite будет стоить в пределах 30 тыс. руб., с учетом актуального курса, самым доступным флагманом 2019 модельного года на мировом рынке он не станет. Этот титул удерживает Meizu 16T, премьера которого прошла в конце октября 2019 г.

Meizu 16T почти ни в чем не уступает Samsung Galaxy S10 Lite

Meizu 16T работает на том же процессоре Qualcomm Snapdragon 855, располагает теми же объемами памяти, и дисплей у него тоже Super AMOLED, хоть и 6,4 дюйма. В наличии аккумулятор той же емкости (4500 мАч), но стоит этот смартфон всего $282 (18 тыс. руб.).

В сравнении с Galaxy S10 Lite китайский Meizu 16T проигрывает лишь по мощности зарядки (18 Вт) и разрешению фотокамер. Основной модуль здесь 12+8+5 МП, причем основной сенсор сделан компанией Sony, а два остальных – Samsung. Селфи-камера в этом смартфоне 16-мегапиксельная.