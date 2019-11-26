Samsung выпустит складной планшет с пропорциями ноутбука. Первые подробности
Samsung работает над новым планшетным компьютером, который получит складной дисплей и «ноутбучные» пропорции корпуса. За счет соотношения сторон и гибкого дисплея он потенциально сможет заменить собой ноутбуки. Идею по созданию такого устройства Samsung позаимствовал у Lenovo, которая недавно показала аналогичную разработку.
Планшет вместо ноутбука
Компания Samsung запатентовала новый гаджет со складным гибким дисплеем в духе смартфона Galaxy Fold. Патентная заявка, поданная во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) в середине осени 2019 г., была одобрена.
По данным ресурса LetsGoDigital, заявка содержала ряд схематичных изображений будущего устройства, и на этот раз это не смартфон, а планшетный компьютер с пропорциями, как у ноутбука. Название гаджета на момент публикации материала не было известно, но он сможет в определенной мере заменить собой ноутбук за счет форм-фактора и соотношения сторон своего дисплея. И это не Galaxy Fold 2 – это наименование получит прямой потомок оригинального Fold образца февраля 2019 г.
Особенности дизайна
Согласно эскизам из патентной заявки и созданным на их основе 3D-рендерам, новое складное устройство Samsung получит дисплей с пропорциями 3:4 или 4:5. В сложенном на 90 градусов состоянии он действительно напоминает ноутбук, и роль клавиатуры здесь возьмет на себя одна из половинок дисплея. Она же заменит и тачпад, который здесь тоже не предусмотрен.
Следует обратить внимание на то, чем так хвалились представители Samsung во время премьеры Galaxy Fold – на фотокамеры. Если смартфон содержит сразу шесть сенсоров, то в планшете нет ни одного, и тут три варианта – либо Samsung нашел способ спрятать камеры под дисплей так, чтобы их не было видно, либо камер в гибком планшете не будет вовсе. Третий вариант – при создании эскизов для патентной заявки Samsung специально или случайно не указала местоположение сенсоров.
Прочие спецификации
Еще одной особенностью новинки Samsung станет акустическая система, которой он, как и Apple в новейшем ноутбуке MacBook Pro 16, уделит особое внимание. По имеющимся данным, складной планшет получит четыре динамика, а если учесть, что Samsung с 2016 г. владеет известным производителем качественной акустики Harman Kardon, то существует вероятность, что планшет получит действительно выдающийся звук.
Аппаратные характеристики своего планшета Samsung на 26 ноября 2019 г. не раскрывал. Согласно рендерам, компьютер будет работать на базе ОС Android, вероятно версии 10, с фирменной прошивкой One UI. Если Samsung решит оснастить его самым топовым процессором, к примеру, производства Qualcomm, то, в зависимости от даты премьеры, планшет получит или Snapdragon 855+, дебютировавший летом 2019 г., либо Snapdragon 865. Его релиз состоится в декабре 2019 г., спустя ровно год с момента выхода Snapdragon 855.
Возможные проблемы
Складной планшет Samsung может получить те же недостатки, которыми наделен оригинальный Galaxy Fold. В первую очередь это залом по центру дисплея прямо на месте сгиба, а вместе с ним – ничем не защищенный шарнирный механизм, в который через щели может попадать пыль и грязь.
Твердые частички, попавшие внутрь корпуса через эти же щели, могут продавить тонкий дисплей изнутри и вывести его из строя – с этой проблемой столкнулись обладатели самых первых образцов Galaxy Fold, однако Samsung к моменту повторного релиза этого смартфона, состоявшегося осенью 2019 г., этот недочет так и не устранила.
Не исключено, что складной планшет южно-корейского вендора обойдется без вышеописанных недостатков. Однако на момент публикации материала у Samsung не было ни одного складного устройства без них, в отличие от Motorola – ее раскладушка Razr 2019 с гибким экраном лишена и щелей в шарнирной части корпуса, и залома на дисплее.
Неоригинальная идея
Samsung не станет первой компанией, выпустившей ноутбук-планшет без клавиатуры и тачпада. Точно такое же устройство есть в модельном ряду компании Lenovo – ноутбук с гибким дисплеем ThinkPad X1, как сообщал CNews, она продемонстрировала 19 ноября 2019 г.
Впрочем, в отличие от детища Samsung, ноутбук Lenovo не может похвастаться столь же тонкими гранями дисплея, как показано на рендерах LetsGoDigital. С другой стороны, планшет Samsung пока не был представлен общественности – не исключена вероятность, что его итоговая или предсерийная версия получит столь же широкое обрамление экрана, сколь и Lenovo ThinkPad X1.
Также существует еще одно устройство с похожей концепцией – Microsoft Surface Neo. Это ноутбук с двумя сенсорными дисплеями, один из которых заменил собой клавиатуру. Он вышел в начале октября 2019 г. и тоже может использоваться и как лэптоп, и как планшетный компьютер. К тому же, Microsoft разработал для него фирменную аппаратную клавиатуру для тех, кто много работает с текстом и предпочитает нажимать на физические кнопки, а не на сенсорный дисплей.