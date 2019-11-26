Samsung выпустит складной планшет с пропорциями ноутбука. Первые подробности

Samsung работает над новым планшетным компьютером, который получит складной дисплей и «ноутбучные» пропорции корпуса. За счет соотношения сторон и гибкого дисплея он потенциально сможет заменить собой ноутбуки. Идею по созданию такого устройства Samsung позаимствовал у Lenovo, которая недавно показала аналогичную разработку.



Планшет вместо ноутбука

Компания Samsung запатентовала новый гаджет со складным гибким дисплеем в духе смартфона Galaxy Fold. Патентная заявка, поданная во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) в середине осени 2019 г., была одобрена.

По данным ресурса LetsGoDigital, заявка содержала ряд схематичных изображений будущего устройства, и на этот раз это не смартфон, а планшетный компьютер с пропорциями, как у ноутбука. Название гаджета на момент публикации материала не было известно, но он сможет в определенной мере заменить собой ноутбук за счет форм-фактора и соотношения сторон своего дисплея. И это не Galaxy Fold 2 – это наименование получит прямой потомок оригинального Fold образца февраля 2019 г.

Особенности дизайна

Согласно эскизам из патентной заявки и созданным на их основе 3D-рендерам, новое складное устройство Samsung получит дисплей с пропорциями 3:4 или 4:5. В сложенном на 90 градусов состоянии он действительно напоминает ноутбук, и роль клавиатуры здесь возьмет на себя одна из половинок дисплея. Она же заменит и тачпад, который здесь тоже не предусмотрен.

Планшет Samsung будет заметно компактнее современных ноутбуков

Следует обратить внимание на то, чем так хвалились представители Samsung во время премьеры Galaxy Fold – на фотокамеры. Если смартфон содержит сразу шесть сенсоров, то в планшете нет ни одного, и тут три варианта – либо Samsung нашел способ спрятать камеры под дисплей так, чтобы их не было видно, либо камер в гибком планшете не будет вовсе. Третий вариант – при создании эскизов для патентной заявки Samsung специально или случайно не указала местоположение сенсоров.

Прочие спецификации

Еще одной особенностью новинки Samsung станет акустическая система, которой он, как и Apple в новейшем ноутбуке MacBook Pro 16, уделит особое внимание. По имеющимся данным, складной планшет получит четыре динамика, а если учесть, что Samsung с 2016 г. владеет известным производителем качественной акустики Harman Kardon, то существует вероятность, что планшет получит действительно выдающийся звук.

Складной планшет Samsung в раскрытом виде

Аппаратные характеристики своего планшета Samsung на 26 ноября 2019 г. не раскрывал. Согласно рендерам, компьютер будет работать на базе ОС Android, вероятно версии 10, с фирменной прошивкой One UI. Если Samsung решит оснастить его самым топовым процессором, к примеру, производства Qualcomm, то, в зависимости от даты премьеры, планшет получит или Snapdragon 855+, дебютировавший летом 2019 г., либо Snapdragon 865. Его релиз состоится в декабре 2019 г., спустя ровно год с момента выхода Snapdragon 855.

Возможные проблемы

Складной планшет Samsung может получить те же недостатки, которыми наделен оригинальный Galaxy Fold. В первую очередь это залом по центру дисплея прямо на месте сгиба, а вместе с ним – ничем не защищенный шарнирный механизм, в который через щели может попадать пыль и грязь.

Эскизы из патентной заявки Samsung

Твердые частички, попавшие внутрь корпуса через эти же щели, могут продавить тонкий дисплей изнутри и вывести его из строя – с этой проблемой столкнулись обладатели самых первых образцов Galaxy Fold, однако Samsung к моменту повторного релиза этого смартфона, состоявшегося осенью 2019 г., этот недочет так и не устранила.

Не исключено, что складной планшет южно-корейского вендора обойдется без вышеописанных недостатков. Однако на момент публикации материала у Samsung не было ни одного складного устройства без них, в отличие от Motorola – ее раскладушка Razr 2019 с гибким экраном лишена и щелей в шарнирной части корпуса, и залома на дисплее.

Неоригинальная идея

Samsung не станет первой компанией, выпустившей ноутбук-планшет без клавиатуры и тачпада. Точно такое же устройство есть в модельном ряду компании Lenovo – ноутбук с гибким дисплеем ThinkPad X1, как сообщал CNews, она продемонстрировала 19 ноября 2019 г.

Lenovo ThinkPad X1

Впрочем, в отличие от детища Samsung, ноутбук Lenovo не может похвастаться столь же тонкими гранями дисплея, как показано на рендерах LetsGoDigital. С другой стороны, планшет Samsung пока не был представлен общественности – не исключена вероятность, что его итоговая или предсерийная версия получит столь же широкое обрамление экрана, сколь и Lenovo ThinkPad X1.

Microsoft Surface Neo

Также существует еще одно устройство с похожей концепцией – Microsoft Surface Neo. Это ноутбук с двумя сенсорными дисплеями, один из которых заменил собой клавиатуру. Он вышел в начале октября 2019 г. и тоже может использоваться и как лэптоп, и как планшетный компьютер. К тому же, Microsoft разработал для него фирменную аппаратную клавиатуру для тех, кто много работает с текстом и предпочитает нажимать на физические кнопки, а не на сенсорный дисплей.