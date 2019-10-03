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Samsung начинает российские продажи складного смартфона Galaxy Fold. Цена

Техника

Samsung Electronics объявила о старте предзаказа первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.

Впервые увидеть Galaxy Fold в России и лично протестировать уникальный форм-фактор устройства пользователи смогут на выставке M.Video Electronics Show, которая состоится 4-5 октября в центре «Крокус Экспо».

Каждый владелец складного смартфона получает эксклюзивный доступ к специализированным сервисным услугам: возможность изучить и настроить новинку вместе с представителем Samsung в рамках программы Smart Service, круглосуточный центр поддержки и мобильный сервисный центр. Вместе с новинкой пользователи станут обладателями сертификата Samsung Care+, который позволит заменить Infinity Flex дисплей на специальных условиях4 в случае механического повреждения. Услуга будет производиться авторизованными сервисными центрами Samsung, получившими специальное профессиональное оборудование.

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Ранее устройство поступило в продажу в других странах и вызвало большой интерес потребителей во всем мире. Первые партии новинки были полностью распроданы в течение получаса в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре в день старта предзаказа 18 сентября. В Корее продажи устройства начались ранее, 6 сентября, и были организованы в два этапа, оба из которых показали такие же результаты.

С 4 по 7 октября устройство можно будет предзаказать на официальном сайте и в фирменных салонах Samsung, а также в сети МВидео по цене 159 990 руб. в серебряном и черном цветах. В комплект поставки входят беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кевлара. В продажу устройство поступит 25 октября.

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