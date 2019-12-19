Samsung выпустит новый смартфон с гибким экраном вдвое дешевле прежнего. Фото

Samsung работает над «наследником» смартфона Galaxy Fold. В отличие от него, новый Galaxy Fold 2 получит форм-фактор «раскладушка» в стиле Motorola Razr 2019. По сравнению с предшественником его цена может оказаться вдвое более низкой.

Вторая попытка Samsung

Опубликованы первые «живые» фотографии смартфона Galaxy Fold 2 – нового гаджета с гибким дисплеем компании Samsung, второго по счету после Galaxy Fold. Аппарат получил отличный от оригинального Galaxy Fold форм-фактор, однако уникальным его назвать нельзя.

Согласно снимкам, опубликованным сетевым информатором Ice Universe в своем Twitter (@UniverseIce), грядущий Galaxy Fold 2 (предварительное название) во многом копирует раскладушку Motorola Razr 2019. Это современная интерпретация классического сотового телефона Motorola RAZR V3 образца 2004 г., оснащенная полноценным гибким дисплеем. Ее, как сообщал CNews, выпустили в ноябре 2019 г., а самим брендом Motorola с 2014 г. владеет китайская компания Lenovo. Прогнозы Ice Universe нередко сбываются – так, в 2018 г. он предсказал релиз смартфона Oppo Find X с рекордным объемом памяти, который позже действительно поступил в продажу.

Galaxy Fold 2 может стать одним из самых доступных гибких смартфонов в мире. По информации The Korea Herald, он будет стоить ровно в два раза дешевле, чем Galaxy Fold, оцененный в $1980 во всем мире и в 160 тыс. руб. в России. На 19 декабря 2019 г. этот титул удерживал смартфон Escobar Fold 1 за авторством брата знаменитого наркобарона Пабло Эскобара (Pablo Escobar) – Роберто Эскобара (Roberto Escobar). За него просят всего $350 (21,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 декабря 2019 г.), но пока он отсутствует в свободной продаже. Motorola Razr 2019 оценена производителем в $1500.

Galaxy Fold 2 в раскрытом виде

Дата премьеры Galaxy Fold 2 на момент публикации материала известна не была. Первый Fold был показан в феврале 2019 г. на конференции MWC 2019 вместе со смартфонами линейки Galaxy S10 – не исключено, что показ Galaxy Fold 2 состоится на MWC 2020, где Samsung проведет анонс Galaxy S11. Также пока существует вероятность появления раскладушки на CES 2020 в начале января 2020 г.

Сравнение с Galaxy Fold

По сравнению с первым Galaxy Fold новый Galaxy Fold 2 оказался заметно более компактным. В первую очередь на это повлиял выбор форм-фактора – если обычный Fold раскладывается в своего рода мини-планшет, а в сложенном виде имеет узкую вытянутую форму, то Galaxy Fold 2 – это стандартная вертикальная раскладушка.

В сложенном состоянии Galaxy Fold 2 занимает вдвое меньше места по сравнению с предшественником

Определенная преемственность поколений имеется – к примеру, рамки экрана Galaxy Fold 2 столь же широкие, сколь и у оригинального Fold, и причина такого «дизайнерского» решения Samsung пока неясна. Также есть определенное сходство с флагманами линейки Note 10 образца августа 2019 г. – оно проявляется в расположении фронтальной фотокамеры.

Предоставленные фотографии не раскрывают в полной мере особенностей внешнего вида устройства – в частности, фотограф старательно не показал, как оформлен шарнирный механизм. Напомним, что у обычного Galaxy Fold на месте сгиба в сложенном состоянии образуется заметная щель, в которую могут попадать грязь и пыль. Сам механизм тоже не защищен от этого.

Как Samsung реализовала шарнирный механизм в Galaxy Fold 2, понять пока невозможно

Фотокамер у Galaxy Fold 2 явно меньше, чем у первого Galaxy Fold – у него их в общей сложности шесть, тогда как в новой раскладушке их ровно три. Селфи-камера состоит из одного модуля, а основная камера, расположенная на внешней панели корпуса, двойная. Здесь же помещен крошечных размеров дисплей, и пока неясно, как Samsung намерена использовать оставшуюся площадь этой панели.

Из внешних интерфейсов у Galaxy Fold 2 есть лишь порт USB-C для зарядки. Отдельный вход под наушники в этом смартфоне не предусмотрен.

Сравнение с Motorola Razr 2019

Razr 2019 – это основной соперник Galaxy Fold 2, потому что на момент публикации материала в мире не существовало ни одной другой вертикальной раскладушки с гибким дисплеем. Смартфоны, похожие на первый взгляд, довольно сильно различаются.

Motorola Razr 2019

Galaxy Fold 2 получил более широкие рамки экрана, да и сам экран имеет отверстие под камеру, которое может мешать просмотру контента. У Motorola Razr 2019 дисплей вместо отверстия имеет «монобровь» в стиле последних смартфонов Apple, а основная камера у него одинарная.

В то же время дополнительный экран у детища Lenovo в несколько раз больше по сравнению с новым творением Samsung. Сравнить места сгиба пока не представляется возможным – на снимках Galaxy Fold 2 эти области специально размыты. Залома на экране, одного из главных недостатков первого Galaxy Fold, у нового Fold 2, как и у Razr 2019, нет.

Дефектов в месте складывания экрана Galaxy Fold 2 нет

Также неизвестно, где у Galaxy Fold 2 расположен сканер отпечатков пальцев, и есть ли он в этой модели вообще. У новой раскладушки Motorola он размещен на нижней грани экрана, тогда как Samsung может поместить его под дисплей или вывести на заднюю панель.