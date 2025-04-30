Разделы

ПО Софт Цифровизация Техника Искусственный интеллект
|

Найден виновный в кривых обновлениях Windows, и это не программист-индус. Его сдал лично гендиректор Microsoft

СЕО Microsoft сознался, что почти треть всего кода корпорации пишет искусственный интеллект. Как долго Microsoft практикует это, он не раскрыл, однако за последние четыре года, что Microsoft продвигает своего ИИ-помощника программиста Copilot, почти все апдейты Windows в той или иной степени ломали систему. До распространении ИИ в кривых обновлениях Windows винили программистов из Индии.

Коллективное неразумное

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в конце апреля 2025 г. проговорился, что в его корпорации почти треть всего кода «написано программным обеспечением» (written by software), пишет портал TechCrunch. Это означает, что за 20-30% строк кода в репозиториях Microsoft ответственен искусственный интеллект, который сама Microsoft активно популяризирует.

Она тратит на него миллиарды долларов. Например, сравнительно недавно она вложила $1 млрд в компанию OpenAI, создавшую всемирно известную нейросеть ChatGPT, доступ к которой долгое время был закрыт россиянам.

Также у Microsoft есть ИИ-помощник программиста – Copilot, существующий с лета 2021 г. поначалу он был лишь частью репозитория GitHub, но с течением времени вырвался на свободу и проник в другие продукты корпорации, в том числе и в Windows.

rwfhle6.jpg

Microsoft
Возможно, установлена истинная причина столь низкого качества апдейтов Microsoft Windows

Иными словами, Microsoft продвигает искусственный интеллект, по меньшей мере, почти четыре года. Совпадение или нет, но за эти же четыре года ей крайне редко удавалось выпустить обновление для Windows, не ломающее тот или иной компонент системы или ее целиком.

Интеллект один, языков много

Генеральный директор Microsoft сказал также, что компания наблюдает неоднозначные результаты в коде, сгенерированном ИИ на разных языках программирования. Таким образом, Наделла признался в том, что Microsoft использует искусственный интеллект для написания самого разного ПО на самых разных языках мира.

В подробности СЕО софтверного гиганта вдаваться не стал – он не раскрыл ни список проектов Microsoft, над которыми теперь работает виртуальный программист вместо реального, ни полный перечень используемых им языков программирования. Он упомянул лишь Python и С++ – самые востребованные языки у программистов всего мира. Python и вовсе удерживает первое место по популярности с октября 2021 г.

Дальше будет больше

Искусственный интеллект в написании кода использует не только Microsoft. Как пишет TechCrunch, аналогичное признание сделал и генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

С его слов, в Google свыше 30% всего кода создают нейросети. Но ни Пичаи, ни Наделла, оба выходцы из Индии, не уточняют, в результате каких именно вычислений были получены такие результаты.

Между тем, существует вероятность, что крупнейшие ИТ-корпорации станут еще активнее доверять написание кода, собственно, другому коду. Это следует из прогнозов технического директора Microsoft Кевина Скотта (Kevin Scott).

В начале апреля 2025 г. Скотт заявил, что к 2030 г. около 95% всего программного кода в мире будут генерировать нейросети. Он уточнил, речь именно о программировании – другие составляющие процесса создания ПО, будь то дизайн интерфейса, его архитектура или направление его развития, по-прежнему будут контролироваться людьми.

Не такой уж и искусственный

За искусственным интеллектом всегда стоит интеллект естественный, потому что алгоритмы создаются и обучаются людьми, по крайней мере, на нынешнем этапе их развития. И не исключено, что нейросети, ответственные за код Microsoft, будут управляться группой индийских программистов.

В начале 2024 г. стало известно, что Microsoft намерена обучить несколько миллионов индийцев навыкам работы с искусственным интеллектом, притом за считанные месяцы. К слову, именно индийских программистов, которых все предыдущие десятилетия активно нанимала Microsoft, многие пользователи винят в сбоях Windows и сырых обновлениях.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы

Первыми сбежали, первыми вернулись. Intel и Microsoft зарегистрировали в России свои торговые марки

В смартфонах Samsung огромная дыра в безопасности. Пароли в буфере обмена хранятся в открытом виде

Отечественный автопилот прошел успешные испытания на самолете Superjet 100

Отец Linux разнес в щепки кучу популярных файловых систем в своей ОС. Ценящим их программистам он посоветовал учить матчасть

Объем отечественного рынка промышленного софта вырос и достиг 60 миллиардов

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153