Microsoft выпустила два обновления Windows, полностью ломающие систему и отправляющие ее в «синий экран смерти»

Установка обновлений KB5055523 и KB5053656 для Windows 11 приводит к появлению «синего экрана смерти». Система выдает ошибку и не загружается. Перезагрузки не помогают. Апдейт также ломает и систему идентификации Windows Hello на тех ПК, где система пока еще загружается.

Сломать Windows в очередной раз

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, способное полностью вывести ОС из строя. Как пишет портал Security Online, апдейт KB5055523 вызывает сбой в работе системы, в результате чего вместо рабочего стола пользователь видит «синий экран смерти» – сообщение о критической ошибке.

В данном случае KB5055523 вызывает ошибку с кодом 0x18B и сообщением SECURE_KERNEL_ERROR. Обойти ее невозможно – нужно заново перезагружать компьютер, однако есть очень высокая вероятность повторения ситуации, хотя некоторым пользователям все же удается загрузить систему.

Но Microsoft нашла способ добраться и до этих удачливых людей. Всем тем, кто смог избежать «синего экрана смерти», Microsoft поломала систему авторизации Windows Hello, тем самым лишив их возможности залогиниться в систему. Для этого корпорации даже не потребовалось выпускать отдельное обновление – как сообщал CNews, Windows Hello ломает все тот же патч KB5055523, вышедший в апреле 2025 г.

Microsoft BSOD в Windows 11

Месяцем ранее появилось обновление KB5053656. Его установка тоже вызывает «синий экран смерти», притом с тем же кодом ошибки, что возникает при установке KB5055523.

Держите ваши костыли

К моменту выхода материала Microsoft не раскрывала причину проблемы, а также не спешила уточнять, почему все ее последние обновления лишь ломают Windows 11, а не делают ее лучше. Также корпорация не посвятила пользователей в свои планы по поиску выхода из сложившейся ситуации.

Но нужно отметить, что временный способ решения проблемы софтверный гигант все-таки предоставил. Он реализован при помощи системы Known Issue Rollback (KIR), которая позволяет Microsoft удаленно откатывать некритические изменения в Windows, интеграция которых посредством «Центра обновлений Windows» привела к нарушению стабильности ее работы.

На домашних ПК KIR активируется автоматически. На корпоративных же машинах системные администраторы будут вынуждены разворачивать его вручную – KIR в этом случае будет реализована в виде специальной одноименной политики, доступной только для Windows 11 24H2 и Windows Server 2025. Найти ее можно в составе обновления KB5053656, которое, как говорилось выше, тоже вызывает появление «синего экрана смерти».

Выбор невелик

В настоящее время Microsoft предлагает пользователям Windows выбор из двух не самых лучших вариантов, каждый из которых расшатывает стабильность системы . Первый – это полное отключение автоматического скачивания и установки обновлений системы и тем самым повышение вероятности стать жертвой хакерской атаки, поскольку в Windows постоянно находят новые «дыры», исправляемые впоследствии патчами безопасности.

Второй вариант – не отключать автоматическое обновление ОС. Но в этом случае с почти 100-процентной вероятностью в обозримом будущем система получит апдейт, который сломает тот или иной ее компонент. Это продолжается годами, и Microsoft пока не спешит повышать качество своих обновлений.

Кактус такой вкусный

Среди пользовательских Windows только Windows 11 в настоящее время получает обновления функциональности – Для Windows 10 они выходят крайне редко и лишь в виде исключения, в основном для нее выпускаются сейчас только патчи безопасности.

Но, несмотря на постоянный риск увидеть сломанную очередным обновлением систему миллиарды пользователей во всем мире продолжают пользоваться Windows. Ее доля мировом рынке в марте 2025 г. составляла 71,72% против 13,66% у Apple macOS и 3,99% суммарно у всех дистрибутивов Linux (данные StatCounter). За год доля Windows сократилась совсем незначительно – в марте 2024 г. она была на уровне 72,5%.

Тем временем доля Windows 11 на фоне других версий Windows постоянно растет. В марте 2024 г. она удерживала 26,68%, а год спустя – 42,69%. Windows 10 за тот же промежуток времени скатилась с 69% до 54,2%.