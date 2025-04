В Windows 11 после обновления появляется таинственная системная папка. Ее назначение тайна для всех

Очередной апдейт для Windows 11 вызывал у пользователей массу вопросов. После его установки в системе появляется странная папка inetpub, прямо в корневом каталоге. Ее назначение известно немногим. Это системная папка, но она пустая, а ее удаление не ведет к краху системы. Microsoft объяснение не приводит

Пустая и ненужная

Пользователи ОС Windows 11 во всем мире столкнулись с неожиданными последствиями установки обновления KB5055523. После этого в корневом каталоге появляется таинственная папка, пишет портал Neowin.

Эта папка носит название inetpub, и в ее атрибутах указано, что она системная. Это означает, что ее удаление, переименование или перемещение может вызвать крах системы, но на деле уничтожение inetpub совершенно не влияет на работоспособность Windows 11.

Внутри этой папки нет ни единого файла, что лишь подтверждает ее бесполезность для пользователей. Microsoft к моменту выхода материала никак не объясняла появление новой папки в корневом каталоге системного диска, и вариантов ее возникновения два – это или очередная ошибка Microsoft, или же в системе появилась или появится новая функция, о которой софтверная корпорация расскажет позже, и для которой эта папка необходима. Вопрос лишь, почему было не поместить ее в каталог Windows, чтобы не мозолила глаза пользователям.

Никакой тайны нет

Вопросом внезапного появления на своих ПК папки inetpub озаботились пользователи, в чьих копиях Windows 11 деактивирована системная служба Internet Information Services (IIS). Именно эта служба создает данный каталог. Если она активна, то в нем будут находиться дополнительные папки, в том числе wwwroot, logs, ftproot, custerr и другие. Для примера, wwwroot содержит файлы для публикации на веб-сервере посредством http.

Clint Patterson / Unsplash Новый апдейт для Iwndows - новые не приятные сюрпризы для пользователей

IIS включается в оснастке «Программы и компоненты» в разделе «Компоненты». По умолчанию, то есть у подавляющего большинства пользователей, эта служба отключена, что и вызвало шквал вопросов по поводу внезапного появления новой папки.

Стоит отметить также, что аналогичными вопросами несколько лет назад задавались и пользователи Windows 10. Один из апдейтов для этой системы тоже создавал пустую папку inetpub в корневом каталоге системного раздела. Тогда, как и сейчас, ее можно было удалить безо всяких последствий для системы.

Обновление, которое лучше не ставить

Патч KB5055523 вышел 8 апреля 2025 г. и полностью соблюдает давние традиции Microsoft. Создание таинственной папки – не единственно, что он делает, в его функции также входит нарушение работы системы авторизации Windows Hello.

Как пишет The Register, этот пакет исправлений вызовет проблемы у определенной группы пользователей, которые используют System Guard Secure Launch или Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) в Windows 11 и Server 2025. Они не смогут залогиниться в систему посредством Windows Hello, тол есть пользоваться своим компьютером.

Microsoft утверждает, что в курсе ситуации. «Нам известно о пограничном случае проблемы Windows Hello, затрагивающей устройства с включенными определенными функциями безопасности», – говорится в сообщении Microsoft.

После установки этого обновления некоторые пользователи могут не иметь возможности войти в свои службы Windows с помощью распознавания лиц Windows Hello или PIN-кода. Они могут увидеть сообщение с текстом «Что-то произошло, и ваш PIN-код недоступен. Щелкните, чтобы повторно настроить PIN-код» или «Извините, что-то пошло не так с распознаванием лица».

Сам по себе KB5055523 – это патч безопасности, который закрывает несколько «дыр» в Windows 11 и Server 2025, включая повышающую привилегии уязвимость CVE-2025-29824, которая широко используется программами-вымогателями. Эта же уязвимость есть и в Windows 10, и для нее тоже есть соответствующая «заплатка».

Иными словами, KB5055523 – важное обновление. Однако пользователям придется делать выбор между риском поймать вирус-шифровальщик и невозможностью залогиниться в собственный ПК.