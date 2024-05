Пользователь Linux создала бесплатную утилиту для мгновенного удаления всей рекламы из ОС Windows

Программист, работающая в Arch Linux, написала программу, которая придется по нраву всем пользователям Windows 11. Крошечная и при этом бесплатная утилита вычищает всю рекламу в Windows в том числе неудаляемую, коей с каждым обновлением становится все больше. Приложение размещено на GitHub, словно в насмешку над Microsoft – она купила этот сервис шесть лет назад.

Бескорыстная помощь

Пользователь Arch Linux под псевдонимом Maddy выложила на GitHub крошечную (всего 220 КБ) программу под громким и не совсем приличным названием Oh Fuck Go Back (OFGB), единственное предназначение которой – избавление ОС Windows 11 от рекламы, пишет Tom’s Hardware. OFGB вместе с исходным кодом выложена на сервисе GitHub, с 2018 г. находящегося под крылом Microsoft.

Название программы означает, что после выполнения ее функций Windows 11 будет такой же, как, например, два года назад, когда она только появилась. На тот момент в ней еще не было такого большого количества рекламы, коей становится все больше. Например, в конце апреля 2024 г. Microsoft встроила раздражающий спам прямо в меню «Пуск», чем вызвала лавину недовольных комментариев пользователей.

Интерфейс программы максимально прост и лаконичен

Автор программы, зная об основных отличиях пользователей Windows от тех, кто предпочитает Linux, не стал усложнять интерфейс своего творения. По сути, от владельца ПК требуется лишь выбрать тип рекламы для удаления – все остальное утилита сделает автоматически.

Тотальная зачистка

На момент выхода материала программа OFGB существовала в версии 0.3. Этот альфа-релиз уже умеет удалять спам в меню «Пуск» и «Проводнике» – компонентах Windows, с которыми пользователи взаимодействуют чаще всего.

Также есть возможность навсегда избавить себя и свой ПК от назойливой рекламы в «Параметрах» – оснастке, которой Microsoft годами пытается заменить классическую «Панель управления». Иногда Windows 11 показывает рекламу прямо на экране блокировки, но OFGB умеет бороться и с ней.

Всего на момент выпуска материала OFGB предлагала девять вариантов рекламы в Windows, с которыми она может справиться. Для наиболее качественного результата потребуется перезагрузить компьютер. Также это крошечное приложение дает наглядное представление о том, как много рекламы напичкано в Windows – системе, которая распространяется отнюдь не бесплатно. То есть Microsoft пытается выжать из нее максимум прибыли – сначала продать саму систему пользователям, затем заставить их платить за обновления после истечения срока техподдержки и параллельно собирать деньги с рекламодателей и спамить пользователей, которые уже принесли ей деньги.

В мае 2024 г. CNews писал, что истинным руководителем Microsoft по сей день остается ее основатель Билл Гейтс (Bill Gates) – он находится в тени, но без него важные решения в компании не принимаются. Не исключено, что превращение Windows 11 в рекламную площадку было реализовано с его «благословения».

Программа, которая нужна всем

За каждым из пунктов программы OFGB скрывается функция правки реестра. Как пишет Tom’s Hardware, утилита бережно редактирует его, избавляя пользователей от этой заботы и снижая риск его повреждения в результате неправильных действий до нуля.

Microsoft Это больше не Windows . Теперь это интерфейс для доставки рекламы пользователям

OFGB мгновенно обрела популярность среди пользователей Windows. Помогли ей в этом три фактора – максимальная простота использования, бесплатность и «сарафанное радио». Утилите посвящено несколько тем на Reddit, а также ее широко обсуждают в заблокированной в России социальной сети Х (ранее Twitter).

Всего за несколько дней количество пользователей OFGB стало измеряться тысячами.

Помощь каждому

Эксперты портала Tom’s Hardware связались с автором OFGB и задали ей несколько вопросов. «Я думаю, что самое важное, что сделал этот инструмент – он заставил людей говорить о рекламе и ее месте в платном программном обеспечении, таком как Windows», заявила создатель OFGB.

Maddy подчеркнула, что ее творение «заставляет людей задуматься об альтернативном программном обеспечении, таком как Linux» (is getting people to consider taking a look at alternative software like Linux). Возможно, здесь имелось в виду то, что в Linux-дистрибутивах меньше рекламы, но, тем не менее, она в них присутствует. К примеру, CNews сообщал о спаме в Ubuntu – самом популярном дистрибутиве Linux.

Эксперты портала спросили Maddy, почему, будучи пользователем Linux, она почувствовала необходимость создать утилиту для Windows. Ответ звучал так: «Меня все больше и больше раздражала реклама в случайных местах, и я решила попытаться найти простое решение. Наткнувшись на .reg-файл Шона Бринка (Shawn Brink), я нашла ответ. Затем я решила, что он мог бы быть доступен большему количеству людей, если бы существовал графический интерфейс, чтобы менее технически подкованные люди могли легко устанавливать ключи реестра, не нуждаясь в каких-либо знаниях реестра».

На вопрос экспертов, вернется ли Maddy когда-нибудь на Windows был получен такой ответ: «Windows давно потеряла меня из-за добавления все большего количества телеметрии, рекламы и отсутствия легко настраиваемых параметров».