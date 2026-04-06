Студенты ВМК МГУ осваивают инженерное моделирование на платформе Engee

Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно с компанией ЦИТМ «Экспонента» реализовал образовательный проект по обновлению курса «Практикум на ЭВМ». Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Практическую часть курса усилили и внедрили современные инструменты инженерного моделирования, чтобы приблизить учебные задания к реальным задачам науки и инженерии.

В рамках курса студенты работают с инженерной платформой Engee, предназначенной для моделирования и анализа сложных систем. В ряде учебных модулей она постепенно заменяет ранее используемые системы математического моделирования и символьных вычислений, выступая отечественным аналогом этих решений. Такой формат позволяет студентам работать с технологиями, которые применяются в современных научных исследованиях и инженерных разработках.

Обновление курса затронуло несколько кафедр факультета, включая кафедру системного анализа, кафедру нелинейных динамических систем и процессов управления, а также кафедру автоматизации научных исследований. Для практических занятий были подготовлены новые лабораторные работы, методические материалы и формы контроля знаний.

Практические задания включают работу с графикой, численные методы линейной алгебры, численные методы и базовые операции программирования в среде Engee. Студенты выполняют программные задания, проводят вычислительные эксперименты и анализируют результаты моделирования. Для домашних и индивидуальных заданий подготовлены материалы, интегрированные с университетской тестирующей системой.

Обновленный курс был проведен в учебном процессе ВМК МГУ в осеннем семестре 2025/2026 учебного года.

«Для нас важно, чтобы студенты уже во время обучения работали с инструментами и подходами, которые используются в современных исследованиях и инженерной практике. Такие проекты позволяют усиливать прикладную составляющую обучения и готовить специалистов, способных решать реальные задачи моделирования и анализа сложных систем», — отметил заместитель декана по научной работе факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Василий Фомичев.

Совместная работа университета и индустриального партнера позволила адаптировать учебные материалы и практические задания под современные инженерные инструменты и расширить возможности практической подготовки студентов.

«В ЦИТМ «Экспонента» мы видим ключевую задачу в том, чтобы студенты работали с актуальными инженерными инструментами уже в процессе обучения. В рамках сотрудничества с МГУ имени М.В. Ломоносова платформа Engee интегрируется в учебные дисциплины и практикумы, постепенно заменяя ранее используемые зарубежные решения, и позволяя преподавателям создавать полноценные цифровые курсы на отечественных решениях», — сказал Тимур Тухфатуллин, руководитель отдела внедрения инженерного ПО в академическом департаменте ЦИТМ «Экспонента».

Обновление курса стало частью работы факультета по развитию практико-ориентированного обучения. В рамках практикума студенты получают опыт моделирования и анализа сложных систем, который используется в современных научных исследованиях и инженерных разработках.