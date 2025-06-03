Разработчик GitFlic подписал соглашение о сотрудничестве с ЦИТМ «Экспонента»

«Группа Астра» и Центр инженерных технологий и моделирования «Экспонента» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный техническим директором GitFlic Максимом Козловым и генеральным директором ЦИТМ «Экспонента» Никитой Богославским, открывает новые перспективы для развития отечественных технологий цифрового инжиниринга. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Соглашение закрепляет намерения сторон развивать взаимовыгодное партнерство в сфере цифровых технологий. Основой сотрудничества станет достижение совместимости между платформой GitFlic для управления жизненным циклом разработки ПО и интеграционной платформы Engee для технических расчетов и инженерного моделирования. Это позволит пользователям обоих продуктов работать в единой технологической среде без необходимости дополнительных интеграций.

Стороны также договорились о взаимной информационной поддержке, участии в совместных отраслевых мероприятиях и обмене опытом. Подписанный документ отражает стратегическую заинтересованность компаний в развитии отечественных технологических решений и формировании благоприятной экосистемы для цифровой трансформации промышленности.

«Это соглашение — практический шаг к созданию удобных и эффективных решений для российских разработчиков и инженеров. Совместимость GitFlic с платформой Engee позволит пользователям сосредоточиться на работе, а не на настройке интеграций. Мы видим в этом реальную пользу для индустрии — когда инструменты не просто заменяют зарубежные аналоги, а действительно упрощают процессы», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.

«Интеграция платформ Gitflic и Engee — важный шаг в деле импортозамещения критически значимых зарубежных инструментов для инженерии сложных технических систем, особенно в области критической информационной инфраструктуры (КИИ). Для нас принципиально важно развивать отечественные технологии, которые обеспечивают независимость, безопасность и стабильность цифровых инженерных процессов. Такие решения позволяют нашим заказчикам, организациям из КИИ-сектора, работать с современными российскими инструментами разработки и управления данными, не полагаясь на иностранные сервисы с потенциальными рисками», — сказал Никита Богославский, генеральный директор ЦИТМ «Экспонента».