В пяти районах Перми улучшили связь

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование в пяти районах Перми и установил новые базовые станции в местах растущей нагрузки на сеть. Жители и гости краевой столицы будут обеспечены уверенным сигналом и мобильным интернетом даже при увеличении пользовательского трафика в праздники или вечернее время. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора провели работы в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Технические работы проводились в жилых кварталах, парковых зонах, в местах расположения муниципальных учреждений, промышленных и торговых предприятий – там, где фиксировались растущие объемы трафика и увеличение количества интернет-пользователей.

Новое качество связи смогут оценить покупатели ТРЦ «Столица», ТРЦ «Облака» ТЦ «Кит», ТД «Чкалова 9», врачи и пациенты больницы №2 им. Ф.Х. Граля и медицинских учреждений, расположенных в микрорайоне Балатово, посетители Дворца молодежи и музея кукол. Также улучшения почувствуют жители микрорайонов Новоплоский, Крохалева, Южный, Комсомольский и Парковый.

«Число абонентов, которые потребляют тяжелый контент ежемесячно увеличивается. Пермяки активно совершают видеозвонки, смотрят новинки в онлайн-кинотеатрах, пользуются видеоплатформами. С помощью аналитических инструментов мы оперативно определяем локации с повышенной нагрузкой и проводим расширение емкости сети. Такая точечная работа обеспечивает высокий уровень телеком-услуг для растущего числа пользователей и приносит положительный результат», – сказал директор «Мегафона» в Пермском край Павел Фомин.

Также устойчивый сигнал и мобильный 4G-интернет появился в районе Пермского института ФСИН России и микрорайоне Юбилейный. Современные услуги связи стали доступны на территории коттеджного поселка «Рассохино», расположенного на берегу Камского водохранилища. Новое качество связи почувствуют и жители поселка Сокол, который находится рядом с аэропортом «Большое Савино». В этих локациях оператор установил новые базовые станции.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.