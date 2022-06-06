В Пермском аэропорту появился робот-консультант

В Пермском аэропорту «Большое Савино» начал работать механизированный сотрудник от компании Promobot. Робот модели Promobot V.4. будет общаться с людьми и отвечать на их вопросы, облегчая работу сотрудникам аэропорта. Робот автономный — он свободно передвигается в помещении и не нуждается в контроле со стороны человека. Об этом CNews сообщили представители Promobot.

Promobot V.4 может осуществлять следующие задачи: интеграция с расписанием вылетов, печать чеков и купонов, консультирование посетителей на разных языках. В функционал робота также входит возможность взаимодействия с посетителями аэропорта: песни, танцы и другие активности.

«Мы уверены, что робот будет эффективным помощником для сотрудников аэропорта, особенно в летний период, когда жители Перми отправляются в отпуска. Посетителям не придется долго ждать обратной реакции от сотрудников, наш робот ускорит этот процесс и плюс ко всему повысит общее настроение в зале. Информация в базе робота регулярно обновляется – это позволяет механизированному сотруднику давать правильную информацию о времени прилета самолетов», — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

Promobot

Трафик пермского аэропорта составляет около 1,5 млн человек в год.

Робот становится надежным сотрудником для организации: он никогда не опаздывает, не отвлекается, не уходит в отпуск и не болеет. Это помогает ему работать в четыре раза эффективнее обычного сотрудника. Новый сотрудник постоянно находится в центре внимания: людям интересно взаимодействовать с роботом — как взрослым, так и детям.

Специально для робота-консультанта аэропорта «Большое Савино», компания Promobot разработала лингвобазу про Пермский край. В базу вошли интересные факты о туристических маршрутах, промышленных местах и знаменитых людях Пермского края. Также в разработку добавили табло с актуальным расписанием аэропорта и ответы на частые вопросы.

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Российский робот-консультант уже работает в турецком аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен, трафик которого составляет около 30 млн человек в год. С 2021 г. в аэропорту Симферополя начал работать робот-бакир.

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Компания Promobot основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Роботы Promobot трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, «Дубай-молле». Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.