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Более 10 тыс. семей Соликамска получили доступ к «гигабиту» МТС

МТС сообщает о развитии сети фиксированной связи в Соликамске. Доступ к гигабитному домашнему интернету и сервисам МТС получили жители еще 115 домов в микрорайоне Боровск. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили гигабитным интернетом жителей многоквартирных домов на улицах Большевистская, Володарского, Матросова, Молодежная, Северная, Степана Разина, проспектах Строителей и Юбилейном. Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Такая пропускная способность позволяет постоянно поддерживать высокую скорость на всех устройствах членов семьи даже в часы вечерних нагрузок. Кроме того, с помощью сверхскоростного интернета жители Соликамска смогут подключать к сети устройства умного дома.

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«Мы продолжаем развивать инфраструктуру связи в Пермском крае – в том числе модернизируем фиксированную сеть, строим новую, увеличиваем скорости мобильного и домашнего интернета, чтобы еще больше жителей Прикамья могли пользоваться нашими цифровыми сервисами, домашним интернетом на высоких скоростях и телевидением. Новый этап модернизации коснулся Соликамска. Благодаря этому жители города могут значительно экономить, объединяя несколько услуг в один «пакет». Мы продолжим работы по развитию фиксированной связи, в том числе и в Соликамске. Так, до конца года воспользоваться гигабитным интернетом смогут еще тысячи соликамцев», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Для подключения сверхскоростного интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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