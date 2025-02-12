Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС окутала гигабитной сетью Соликамск и Добрянку

ПАО «МТС» сообщает о развитии фиксированной сети на территории крупных городов Прикамья. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более 37 тыс. семей Соликамска и Добрянки получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в 124 жилых домах Добрянки и 275 зданиях Соликамска. Скоростной домашний интернет появился у жителей многоквартирных домов на улицах Ветеранов Войны, Гайдара, Герцена, Жуковского, Карла Маркса, Копылова, Лесная, Лизы Чайкиной, Орлова, Победы, Советская, Строителей, Трудовые Резервы, Энгельса и Энергетиков в Добрянке. А также в домах микрорайонов Боровск, Центр, Красное, Калийщиков и Клестовка в Соликамске.

Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Такая пропускная способность позволяет постоянно поддерживать высокую скорость на всех устройствах членов семьи даже в часы вечерних нагрузок. Теперь «без зависаний» можно вести прямые эфиры, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, играть в «тяжелые» игры, удаленно работать и учиться. Кроме того, с помощью сверхскоростного интернета жители Соликамска и Добрянки смогут подключать к сети устройства умного дома.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

«Сегодня мы отмечаем увеличивающийся спрос на наши услуги домашнего интернета, поэтому продолжаем вести активную работу по совершенствованию инфраструктуры сети в регионе. Для жителей Пермского края мы не только подключаем к высокоскоростному интернету новые дома, но и модернизируем оборудование в старом жилом фонде. Теперь благодаря гигабитным скоростям есть возможность пользоваться одновременно большим количеством гаджетов, что особенно актуально для больших семей», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Рунет пережил сбой из-за проблем с электричеством. Ударило по «Госуслугам»

Александр Сахаров, «Диасофт» — о том, чем полезны low-code платформы в разработке ПО для крупных организаций

Хакер признался, что взломал аккаунт Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы публиковать фейковое посты о биткоине

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще