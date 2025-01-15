МТС: пермяки начали использовать «Умную оплату» от МТС на общественном транспорте

ПАО «МТС» объявляет о первых результатах запуска решения «Умная оплата» на автотранспорте Перми. За два месяца с момента внедрения сервиса автоматической оплаты проезда ею воспользовались более 60 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С 1 ноября 2024 г. 300 единиц подвижного состава МУП «ПермГорЭлектроТранс» были оснащены системой «Умной оплаты» от МТС благодаря поддержке Департамента транспорта города Перми. Совместно с разработчиком «ИТ-ЦентрСервис» МТС разработала собственное решение безналичной оплаты с использованием отечественного оборудования, в том числе с использованием нового формата ble-метки «КУВ-34», который имеет протокол шифрования для защиты персональных данных. Оборудование было разработано в 2023 г. и прошло тестирование в Перми.

В ноябре-декабре 2024 г. было проведено 1,5 млн транзакций, где более 60 тыс. были совершены с использованием программы для телефона. «Умная оплата» – это сервис автоматической оплаты проезда с применением QR-кодов, уведомлений на смартфоне и технологии Bluetooth. Решение реализовано в формате удобного приложения, которое позволяет определить маршрут и тип транспорта, категорию проездного билета и выдать электронный билет, обеспечивая бесконтактную оплату проезда без применения валидаторов. Также запущено мобильное приложение для сотрудников контрольно-ревизионной службы.

Решение также позволяет пользоваться транспортом в бесшовном режиме – благодаря геотрекингу, пассажиры могут оплатить проезд при смене транспорта в рамках пересадочного тарифа. А система подсчета пассажиров учитывает льготные категории граждан и определяет не оплативших проезд, напоминая пассажирам о необходимости зарегистрировать поездку.

«Мы продолжаем внедрять современные технологии в жизнь не только клиентов МТС, но и всех жителей Пермского края. Наше цифровое решение, запущенное в общественном транспорте Прикамья, призвано в первую очередь обеспечить комфорт пассажирам и водителю. Достаточно сесть на нужный маршрут, а все остальное система сделает за вас. Проект «Умная оплата» также реализован в Калужской, Смоленской и Новгородской областях. А в ЯНАО, например, не так давно мы оборудовали автобусы системой видеоаналитики пассажиропотока», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Также в рамках проекта МТС реализовала дополнительные меры социальной поддержки жителям Пермского края. Совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края и при участии Администрации г. Перми был запущен региональный социальный проездной документ школьника, доступный всем членам многодетных и малоимущих семей. В 605 школах Перми и Пермского края было выпущено 40 тыс. физических льготных карт без привлечения бюджетных средств.