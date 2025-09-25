Разделы

МТС подключила к гигабитному интернету еще 400 семей Перми

МТС сообщает о развитии фиксированной сети на территории Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще почти четыреста семей в Дзержинском районе Перми получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в жилых домах микрорайона Парковый на улице Герцена и Каслинском переулке. Благодаря этому жители многоквартирных домов получили доступ к цифровым сервисам МТС, включая телевидение и высокоскоростной интернет. Кроме того, скорость до 1 Гбит/с открывает возможность для подключения и использования сервисов видеонаблюдения, охранной сигнализации и других цифровых решений для дома.

«В Пермском крае мы фиксируем постоянный рост запроса на качественный и надежный домашний интернет. Жители Прикамья активно пользуются домашним wi-fi, поэтому наша задача – обеспечить пермяков доступом к высоким скоростям и планомерно развивать фиксированную сеть в регионе. С начала года гигабитный интернет в Перми появился почти у семи тысячи пермских семей, каждая из которых теперь может экономить до 40%, объединив в единый пакет несколько сервисов нашей экосистемы», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом еще 21 жилой дом в Индустриальном, Кировском, Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

