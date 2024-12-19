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Пермь вошла в топ-10 городов по использованию голосовых помощников

МТС провела опрос о мобильных привычках пользователей смартфонов. В результате исследования выяснилось, что пермяки стали в 2,5 раза чаще переводить телефонные разговоры на цифровых секретарей, а Пермский край вошел в десятку регионов с наибольшим количеством их пользователей. Главными причинами перевода звонков стали тревожность и нежелание тратить время на разговоры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Анализ исследования показывает, что разные поколения имеют свои предпочтения в общении. Люди в возрасте 35-55 лет преимущественно предпочитают телефонные звонки, в то время как молодое поколение (14-30 лет) склонно использовать мессенджеры и голосовые сообщения для общения.

Женщины оказались более осторожными в отношении неизвестных номеров: 31% женщин признались, что испытывают тревогу перед ответом на такие звонки, в отличие от мужчин, где этот показатель составил лишь 20%. Мужчины же демонстрируют большую готовность отвечать на любые входящие вызовы.

Тем временем, результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры. Так, 70% опрошенных заявили, что часто сталкиваются с ситуациями, когда приходится отвлекаться на звонки, которые оказываются неважными. Более того, 60% респондентов отметили, что пропускали важные встречи или доставки из-за пропуска звонков.

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В среднем каждый пользователь переводит 55 вызовов в месяц на телефонного секретаря. Респонденты отметили, что перевод звонков позволяет им сосредоточиться на важных делах, передавая обработку входящих звонков надежному помощнику. К примеру, сервис «МТС Секретарь» предоставляет возможность записи сообщений в текстовом и аудиоформате, обеспечивая удобный доступ к информации даже в те моменты, когда нет возможности сразу ответить на звонок.

«Мы стараемся сделать жизнь наших клиентов максимально комфортной и безопасной. Поэтому уделяем большое внимание разработкам новых продуктов, внедрению в них искусственного интеллекта и алгоритмов, всячески упрощающих наши повседневные действия. Так, сегодня, например, ИИ может подсказать, когда мы общаемся с мошенниками, поговорить с ними за нас и, соответственно, сохранить наше время и деньги», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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