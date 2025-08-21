МТС защитила пермяков от 20 млн звонков спамеров и мошенников

МТС проанализировала количество и характер спам-звонков в Пермском крае с января по июнь текущего года. Всего сервис «Защитник» заблокировал почти 20 млн подозрительных вызовов, суммарно сэкономив жителям региона более девяти лет. Наиболее активным месяцем по количеству нежелательных звонков пермякам стал март 2025.

Всего в первом полугодии 2025 антиспам-решения МТС сэкономили жителям Пермского края почти 4,8 млн минут. Средняя длительность одного перехваченного звонка в Прикамье составила 15 секунд. Самая массированная атака в регионе пришлась на пермяка, которому пытались дозвониться более 18 тысяч раз. Все такие вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы сервисом «Защитник» от МТС.

На основе Big Data сервис «Защитник» определяет, кто звонит абоненту, демонстрирует источник вызова на экране смартфона и маркирует вызовы цветом в зависимости от их надежности. В первом полугодии 2025 г. в Пермском крае чаще всего спам-звонки осуществлялись от банков и финансовых организаций с целью рекламы и опросов, а также от коллекторов.

«Последние годы мы фиксируем рост числа рекламных и мошеннических звонков, которые нашим абонентам помогает отражать сервис МТС «Защитник». Для удобства и безопасности пермяков, мы продолжаем развивать наши антиспам-решения. Например, согласно нашей статистике, новая опция «Безопасный звонок» уже получила популярность у жителей Пермского края и помогла многим завершить общение с неблагонадежными собеседниками. Умный помощник, который работает на базе искусственного интеллекта, при подозрении на разговор нашего пользователя с мошенником, предупредит об этом с помощью звукового сигнала», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.