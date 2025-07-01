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В Прикамье количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти втрое

МТС сообщает, что количество умных устройств в Пермском крае за год выросло на 175%. Регион вошел в пятерку лидеров в стране по приросту М2М-технологий в I квартале 2025 г. В топе отраслей, где чаще всего применяются умные устройства – ЖКХ и энергетика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее количество устройств с технологией межмашинного взаимодействия (М2М) в Пермском крае выросло почти в три раза, а регион вошел в число лидеров по этому показателю. Наибольшие темпы прироста демонстрируют ЖКХ, энергетика, транспортная и логистическая отрасли.

Умные устройства для бизнеса в Пермском крае активно используют ресурсоснабжающие организации. Интеллектуальные датчики в режиме реального времени отслеживают показания счетчиков электроэнергии без участия человека, автоматически рассчитывают расход ресурсов и передают данные в управляющую компанию. Так, при возникновении аварийной ситуации система оперативно сигнализирует об этом, а специалисты могут оперативно выявить неисправности.

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На втором месте по использованию цифровых устройств в бизнесе – охранные организации. Автоматический обмен данными позволяет дистанционно следить за сохранностью частного транспорта и объектов недвижимости. Завершает список отраслей Прикамья, где М2М-устройства наиболее популярны, транспортно-логистическое направление. Здесь цифровые решения служат для управления общественным транспортом и грузоперевозками, включая отслеживание позиции, контроль скорости, учет топлива, проверку состояния двигателя и прочие параметры.

«В Пермском крае мы видим особый спрос на умные устройства в тех сферах, где технологии М2М помогают бизнесу работать эффективнее. Автоматизация учета, безопасности и логистики – не просто тренд, а реальный инструмент для высвобождения ресурсов сотрудников и экономии их времени. Ежегодно количество пермских предприятий, готовых внедрить в свою ежедневную работу наши сервисы, заметно увеличивается. Уверена, эта тенденция продолжится. Так, управление городским транспортом, дистанционный контроль оборудования и коммунальных сетей – яркий пример сегодняшних решений на базе интернета вещей», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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