Спрос на облачные сервисы MWS в Пермском крае за год вырос более чем в 1,4 раза

«МТС Web Services (MWS)» проанализировала потребление облачных сервисов в регионах России. Число компаний, пользующихся облачными сервисами в регионе, за год выросло более чем в 1,4 раза.

Чаще всего облачными сервисами пользуются ритейлеры. На них приходится четверть клиентов MWS в Прикамье. В 23% случаев свои данные в облако переносят компании из сферы ИТ и связи, в 20% случаев — представители обрабатывающей промышленности. Кроме того, популярностью облачные сервисы пользуются у медицинских организаций, а также представителей отрасли финансов и страхования.

Больше всего закупки облачных сервисов выросли у предприятий из обрабатывающей промышленности — более чем в 3,5 раза, следом идут строительные компании — прирост в 2,3 раза, ритейлеры — в 2,2 раза, предприятия из сфер транспорта и хранения — в 1,7 раза.

Порядка 60% клиентов MWS в Пермском крае пользуются виртуальной инфраструктурой, более 35% — делают резервное копирование информации в облаке, 15% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью пользуются офисное ПО в облаке и виртуальные рабочие места для удалённой работы.

«Всё больше пермских компаний пользуются облачными технологиями, об этом говорит статистика. Мы выяснили, что сильнее всего из сервисов в регионе вырос спрос на корпоративную почту — в 7,5 раза, на офисное ПО в облаке — более чем в 4 раза, на виртуальную инфраструктуру — в 1,5 раза и на резервное копирование — в 1,5 раза. Также растёт спрос на объектное хранилище и виртуальные рабочие места», — сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.