Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь Цифровизация
|

МТС сэкономила пермякам более 20 лет на спам-звонках

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям Пермского края за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС, использующего анализ BigData, за 2024 г. было заблокировано более 10 млн минут нежелательных звонков, что составляет 20 лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего спам-звонки пермякам поступали в ноябре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 52 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 13 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». А Пермь попала в двадцатку городов, где за 2024 г. было совершено максимальное количество спам-звонков одному абоненту.

«Наш сервис не только сэкономил время клиентам, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и, возможно, уберег от более серьезных последствий – кражи персональных данных или средств. Кроме того, «Защитник» анализирует входящие вызовы и присваивает им категории спама. Так, у клиента есть возможность выбрать категории, которые он не хочет получать, эти вызовы будут сразу же заблокированы», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился
Бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

В России рухнули темпы развития сотовых сетей. Сети 4G строятся медленнее, а 3G отключают

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще