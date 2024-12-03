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МТС и Пермский государственный национальный исследовательский университет помогут контролировать экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна

МТС сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере мониторинга водных объектов с Пермским государственным национальным исследовательским университетом. Соглашение направлено на совместную работу по улучшению экологической обстановки на территории Кизеловского угольного бассейна. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках партнерства будет организован мониторинг качества водных объектов в режиме реального времени, в том числе с использованием цифровых сервисов и инфраструктуры МТС и ПГНИУ, направленных на реабилитацию территории Кизеловского угольного бассейна. Задействованная в проекте система экомониторинга МТС, уже запущенная в ряде других регионов России, поможет автоматически круглосуточно контролировать качество водной среды, а также объем и состав сбросов загрязняющих веществ.

В состав комплекса экомониторинга изливов и состояния рек входят параметрические буи контроля водных объектов, оснащенные погружными датчиками измерения физико-химических показателей воды.

Среди основных измеряемых параметров – кислотность, проводимость, мутность и другие показатели. Кроме этого, система включает в себя платформенное решение МТС для отображения и визуального представления данных, каналы связи, а также облачное и физическое хранилища данных.

«В нашем арсенале уже имеется опыт в реализации решений экомониторинга. Так, в Нижегородской области действуют подобные системы мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха, в Челябинской области работает комплекс видеоэкомониторинга. Сегодня наши цифровые решения могут обеспечить непрерывный контроль практически любых объектов для принятия оперативных мер в случае необходимости. Уверена, что, применив исследовательский опыт ПГНИУ, мы вместе сможем улучшить экологическую обстановку на территории КУБа», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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«Экологическая ситуация в Кизеловском угольном бассейне находится в Пермском крае на особом контроле. Сотрудничество с МТС в этом направлении считаю крайне важным. Уверен, что наша совместная работа станет не только значимым шагом для стабилизации экологической ситуации КУБа и всего Прикамья. В рамках нашего сотрудничества мы намерены использовать цифровые сервисы, с привлечением данных дистанционного зондирования Земли, а также разрабатывать новые решения и внедрять инновации для улучшения качества жизни жителей региона. Кроме этого, мы будем рады популяризовать результаты наших совместных проектов и масштабировать их на другие регионы», – отметил заместитель директора по науке Естественнонаучного института ПГНИУ Николай Максимович.

Ранее МТС получила лицензию в области гидрометеорологии и смежных в ней областях для определения уровня химического загрязнения почв, атмосферного воздуха и водных объектов, а также гидрологических и гидробиологических характеристик. Лицензия, выданная Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), подтверждает экологическую экспертизу МТС и позволяет проводить наблюдения за изменениями в окружающей среде и применять научно значимые данные для улучшения качества жизни россиян.

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