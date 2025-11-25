Разделы

Гигабитный интернет от МТС пришел к новоселам «Красного Яблока»

МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Свердловском районе Перми. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более шестисот семей города получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в жилом комплексе «Красное Яблоко» на улице Куйбышева. Благодаря этому жители многоквартирного дома получили доступ к цифровым сервисам МТС, включая телевидение и высокоскоростной интернет. Кроме того, скорость до 1 Гбит/с открывает возможность для подключения и использования сервисов видеонаблюдения, охранной сигнализации и других цифровых решений для дома.

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД
Цифровизация

«Мы видим, как активно сегодня строится Пермь. В новых микрорайонах селятся сотни молодых семей и новоселов, для которых качественный и надежный домашний интернет — такая же необходимость, как вода или электричество. Наш приоритет — обеспечивать пермяков современными цифровыми сервисами, позволяя комфортно работать, учиться и отдыхать в цифровой среде. К тому же, каждая семья может экономить до 40% ежемесячно, объединив в единый пакет несколько сервисов нашей экосистемы», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Ранее МТС обеспечила гигабитным интернетом еще более 400 семей в жилых домах микрорайона Парковый на улице Герцена и Каслинском переулке. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

