Малые села Гмирянка и Хандала впервые вышли на связь

Более 500 сельчан из Красноярского края получили доступ к быстрому мобильному интернету четвертого поколения и качественным голосовым звонкам. «МегаФон» стал первым оператором связи, который построил базовые станции в малых населенных пунктах Рыбинского и Тасеевского районов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Строительство телеком-сети шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

Село Хандала, в котором проживают более 300 человек, находится в пяти часах пути на автомобиле из Красноярска. До районного центра – села Тасеево, где много лет есть стабильное покрытие сотовой сети, – около 15 минут. Из-за сложного рельефа местности сигнал практически не долетал до Хандалы, и жители были вынуждены искать возвышенность, чтобы сделать звонок или отправить смс. В селе Гмирянка Рыбинского района схожая ситуация. Устойчивый сигнал здесь ждали более 200 человек, особенно подрастающее поколение. В обоих населенных пунктах нет кинотеатров, торговых центров и каких-либо других развлечений.

Мобильный интернет 4G на максимальной скорости до 70 Мбит/с открыл новые возможности сельчанам для досуга и обучения, а также – решения бытовых вопросов и работы удаленно. Построенные телеком-объекты позволят сельчанам всегда оставаться на связи с родными и близкими, при необходимости – с экстренными службами.

«Мы построили базовые станции в этих населенных пунктах накануне новогодних праздников, и жители смогли провести их совершенно иначе: посмотреть фильмы в хорошем разрешении в кругу семьи, поздравить близких по видеосвязи. Наличие устойчивого покрытия сотовой сети – лучший подарок, который мы могли сделать для местных жителей. Кроме того, нашим новым абонентам стали доступны вызовы не только в стандарте 2G, но и с помощью технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением», – сказал Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

Как показала статистика, за первые две недели января жители Гмирянки и Хандалы проговорили по телефону более 614 часов, причем более 91% звонков были сделаны в сетях четвертого поколения. Расход интернет-трафика составил в среднем 6,8 ГБ на человека. В топ-5 популярных у сельчан приложений вошли онлайн-кинотеатр «Иви», Youtube, «ВКонтакте», «Одноклассники-видео» и Telegram.

Дмитрий Курашев, UserGate: Рынок безопасности корпоративных сетей переходит на российское ПО Импортонезависимость

«В 2023 г. в Красноярском крае построено рекордное количество базовых станций – 110. Эта работа будет продолжена и в этом году: по федеральной программе УЦН 2.0, нацпроекту «Цифровая экономика России», где выделена квота на 43 населенных пункта, а по региональной госпрограмме «Развитие информационного общества» связью будут обеспечены еще порядка 20 сел и деревень», – сказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.