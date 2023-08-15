В деревне Ношино Красноярского края впервые появилась мобильная связь

Базовая станция сотовой связи «Мегафона» появилась в Ношино Абанского района – жители этого населенного пункта получили голосовую связь и быстрый 4G-интернет.

Сельчанам стал доступен мобильный интернет со средней скоростью 30 Мбит/с, при таких параметрах сети скачать приложение «Госуслуги» можно за несколько секунд. Также на всей территории деревни теперь действует стабильная голосовая связь, как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE, отличающейся чистым звуком и мгновенным соединением. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Строительство инфраструктуры проводилось по государственной программе Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

Новую базовую станцию ждали не только местные жители, но и их близкие – ведь теперь они могут общаться чаще. Детей и внуков, живущих в городах, стало проще уговорить провести каникулы или отпуск на малой родине, поскольку они больше не останутся «в отрыве от цивилизации» и могут пользоваться любыми цифровыми сервисами.

Также новый телеком-объект сделает легче и спокойнее жизнь ношинских родителей. Восемнадцать местных школьников ездят в школу в соседнее село, теперь их мамы и папы могут в любой момент позвонить или написать ребенку, а также проверить успеваемость и уточнить домашнее задание в электронном журнале.

«Мегафон уже пятый год участвует в проекте по обеспечению связью малых населенных пунктов, и мы видим, как сильно меняется жизнь в селах, когда туда приходит связь. Мобильный интернет и качественный “голос” – это вклад в безопасность, в комфортные условия жизни, в поддержку бизнеса на селе. Мы ценим, что нашу компанию выбирают в качестве надежного партнера для цифрового развития края и стараемся строить и запускать базовые станции в максимально короткие сроки», – сказал директор «Мегафона» в Красноярском крае Андрей Ким.

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«Мы понимаем потребность людей в цифровой коммуникации, поэтому создание инфраструктуры связи идет полным ходом. До конца текущего года в рамках нашей краевой программы жители еще 23 населенных пунктов будут обеспечены сотовой связью и мобильным интернетом, где-то услуги появятся даже раньше установленного срока. Связь и интернет в крае также обеспечивается еще и по федеральной программе – всего в сумме до конца года услугами связи будут обеспечены 110 отдалённых поселений, а это тысячи сельских жителей», – отметил и.о. министра цифрового развития края Николай Распопин.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.