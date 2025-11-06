Маленький поселок — большие перемены: в Зеленой Дубраве заработал 4G

Жителям Зеленой Дубравы Канского муниципального округа стали доступны «цифровые» звонки и мобильный интернет 4G. «МегаФон» – первый оператор сотовой связи, который обеспечил в поселке стабильное покрытие LTE‑сети и скорость передачи данных до 20 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Зеленая Дубрава стоит обособлено в горно-таежной местности, вдалеке от оживленных трасс и железнодорожных путей. Расстояние до Красноярска составляет 231 км, а дорога на автомобиле занимает более трех часов. Населенный пункт состоит из двух улиц и относится к категории «малых». В нем постоянно проживает менее 100 человек. Благодаря установке современного телеком-оборудования стандартов GSM и LTE, качество звонков по достоинству оценят как владельцы смартфонов, так и кнопочных телефонов.

Уверенное покрытие сотовой сети и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивает низкочастотный диапазон. Он отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности. Замеры показали, что скорость мобильного интернета в абонентских устройствах достигает 20 Мбит/с. Этих показателей достаточно для онлайн-обучения, дистанционной работы, получения госуслуг, онлайн-шопинга, общения в мессенджерах и просмотра видео в стандартном качестве.

«Когда мы запускаем сеть в таких небольших поселках, как Зеленая Дубрава, это всегда особенный момент. Здесь каждая базовая станция — как мост между людьми и целым миром возможностей. Для кого-то это шанс работать удаленно, для кого-то — общаться с детьми, а для кого-то — просто почувствовать себя ближе к остальному миру. Мы делаем все, чтобы «цифровая жизнь» была доступна каждому жителю региона, независимо от того, где он живет», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Зеленая Дубрава – один из 15 населенных пунктов Красноярского края, где в 2025 г. впервые появится сотовая связь. «МегаФон» развивает инфраструктуру в рамках государственной краевой программы «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«Установка базовой станции в поселке Зеленая Дубрава является частью масштабной работы по развитию услуг связи в регионе. В следующем году планируем подключить мобильный интернет в 10 отдаленных населенных пунктах края, а в 9 арктических поселках планируется улучшить мобильный интернет. Все эти мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Экономика данных», – сказал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.