ИТ-специалисты из органов власти Красноярского края освоили российскую ОС «Альт» по экспресс-программе

Состоялся первый выпуск ИТ-специалистов Красноярского края, прошедших обучение по программе «ALTSTART Интенсив». Это курс по администрированию российских операционных систем «Альт», который совместно разработали специалисты «Базальт СПО» и СПбПУ в ответ на запросы заказчиков. Крупным организациям, внедряющим ОС «Альт», необходимо одновременно и очень быстро обучать большие группы системных администраторов работе с отечественными ОС. Поскольку слушатели зачастую находятся в разных учреждениях и даже городах, программа предусматривает дистанционное обучение. По ней учат системных администраторов во всех регионах России, где внедряют или уже используют операционные системы семейства «Альт».

Первыми выпускниками в Красноярском крае стали ИТ-специалисты из органов исполнительной власти. Все они успешно прошли дистанционное обучение и получили квалификационные сертификаты. Красноярские сисадмины будут заниматься техподдержкой ОС «Альт», которые уже установлены на рабочих местах в краевом правительстве и в Министерстве цифрового развития.

Обучение ИТ-специалистов – лишь один из этапов перевода органов власти и госорганизаций Красноярского края на российское программное обеспечение. Чтобы выполнить переход быстро, рационально и без лишних затрат, Министерство цифрового развития Красноярского края заключило соглашение о сотрудничестве с «Базальт СПО». Со стороны регионального ведомства документ подписал министр Николай Распопин, со стороны коммерческой компании – генеральный директор Сергей Трандин. Соглашение действует до 31 декабря 2025 года. Документ предусматривает комплекс мероприятий по обмену информацией, совместное проведение конференций, совещаний, семинаров, посвященных работе с российским программным обеспечением, обучение ИТ-специалистов. Конечная цель – выполнить требования нацпроекта «Цифровая экономика РФ», регионального проекта «Информационная безопасность».

«Перед нами все чаще встает задача обучить ИТ-специалистов целого края или области в рамках проекта внедрения операционных систем «Альт», – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Мы отлично понимаем, что обучение ИТ-специалистов – очень важный этап в проекте внедрения ОС. Ведь именно от них во многом зависит, насколько органично ОС встроится в цифровую инфраструктуру организации, насколько лояльны будут к ней пользователи. Поэтому Егор Орлов, педагог СПбПУ, и разработал этот курс. Мы с удвоенным вниманием отнеслись к его применению при обучении красноярских коллег. Так же ответственно, основательно и креативно мы будем подходить к выполнению любых работ в рамках соглашения с Красноярским краем».

Дистанционные занятия по программе ALTSTART провел ее автор Егор Орлов, преподаватель авторизованного учебного центра «Базальт СПО». Центр работает на базе Высшей инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В ближайших совместных планах «Базальт СПО» и министерства цифрового развития Красноярского края – открыть региональный центр компетенций по отечественному ПО.

«Соглашение о сотрудничестве с «Базальт СПО» стало важным шагом в цифровизации нашего края, – подчеркнул Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края. – Благодаря соглашению мы рассчитываем на консультационную и методологическую помощь коллег по работе с российским программным обеспечением. Создание и внедрение отечественного ПО стало одним из приоритетных направлений работы министерства на ближайшие годы, а также – одним из ключевых показателей национального проекта «Цифровая экономика», регионального проекта «Информационная безопасность». Чтобы получить цифровую независимость в будущем, мы начали осуществлять поэтапный переход на отечественное ПО в секторе госуправления уже сегодня. Уверен, в этом нам помогут знания и опыт коллег. Вместе мы создадим в крае цифровую среду, в которой удобно работать, получать и предоставлять государственные услуги, учить и учиться, заботиться о здоровье, обмениваться информацией».