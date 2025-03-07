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«Диасофт» расширил возможности бэк-офисного учета выпущенных и приобретенных ЦФА

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в России продолжает развиваться, интерес к нему со стороны финансовых организаций, выступающих в роли эмитентов и инвесторов ЦФА, также растет. Вместе с этим компания «Диасофт» продолжает развивать свои продукты, предназначенные для бэк-офисного учета операций с ЦФА.

Для автоматизации процессов импорта данных о выпусках ЦФА и сделках с ЦФА из информационных систем оператора выпуска и обмена был реализован функционал загрузки и обработки отчета Московской биржи в xml-формате «Выписка из реестра сделок» (DFA02). Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Новый функционал поддерживает следующие возможности: загрузку новых выпусков ЦФА в справочник «Финансовые инструменты». По выпуску ЦФА кроме основной информации также добавляются параметры выплат по основному долгу и процентам из отчета; загрузку новых сделок размещения или выкупа выпущенных ЦФА; загрузку новых сделок покупки, продажи или погашения приобретенных ЦФА; загрузку комиссии по сделкам с выпущенными и приобретенными ЦФА; коррекцию ранее добавленной сделки с приобретенными ЦФА; фактическое исполнение обязательств по сделкам с приобретенными ЦФА; отмену сделок с приобретенными ЦФА; подтверждение сделок с помощью привязки подтверждающего документа отчета.

Автоматизация процессов импорта данных об операциях с ЦФА расширяет возможности продуктов в составе решений Digital Q.Treasury, Digital Q.Brokerage, Digital Q.Depository: «Учет выпущенных цифровых финансовых активов»; «Учет приобретенных цифровых финансовых активов»; «Клиентские операции с ЦФА»; «Учет цифровых финансовых активов в депозитарии».

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Кроме автоматизации бэк-офисного учета операций с ЦФА компания «Диасофт» также предлагает продукт для автоматизации процессов выпуска и управления ЦФА для операторов информационных систем (ОИС) «Выпуск и управление ЦФА».

Решения компании «Диасофт» для автоматизации деятельности на финансовых рынках зарегистрированы в реестре российского программного обеспечения (запись №16800 от 1 марта 2023 г.).

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