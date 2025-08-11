F6: под брендом популярной игрушки «Лабубу» мошенники похищают криптовалюту

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новый сценарий мошенничества под брендом популярной игрушки «Лабубу». На фишинговом сайте пользователям предлагают бесплатно получить мем-токен Labubu, а для этого просят привязать кошельки к ресурсу, чтобы проверить право на участие в операциях с новой криптовалютой. После этого с помощью дрейнера мошенники похищают из кошелька жертвы цифровые сбережения. Об этом CNews сообщили представители F6.

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 зафиксировали новый сценарий обмана, в котором используется бренд игрушки «Лабубу». Теперь злоумышленники нацелились на владельцев криптовалюты.

Специалисты F6 обнаружили ресурс, который предлагает пользователям AirDrop (бесплатную раздачу) мем-токена Labubu. Такой мем-токен действительно существует, но сайт, найденный F6, не имеет к нему отношения. Когда потенциальная жертва пытается получить AirDrop, поддельный сайт открывает официальное расширение криптокошелька, установленного в браузере жертвы, после чего запрашивает разрешение на подключение кошелька к сайту.

«Такие ресурсы вместо бесплатной раздачи токенов занимаются обманом пользователей и кражей их криптовалюты. Согласие пользователя позволяет злоумышленникам получить информацию о балансе и истории операций. Опираясь на эти данные, сайт либо выдаст сообщение, что аккаунт не соответствует требованиям, если в криптокошельке нет средств, либо попросит еще пару разрешений, после чего все или большая часть средств с криптокошелька будут переведены на счета мошенников», – сказала Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

В начале июня 2025 г. специалисты F6 рассказали о мошеннических схемах, в которых злоумышленники использовали бренд «Лабубу». Аналитики F6 обнаружили Telegram-боты, в которых «Лабубу» выступает в качестве приманки для угона аккаунтов, а также привлечения пользователей в сомнительные схемы.

Рекомендации специалистов F6, как владельцам криптовалюты избежать подобного обмана

Внимательно относитесь к посещаемым интернет-ресурсам, проверяйте их домены с использованием whois-сервисов.

Проявляйте особую бдительность, если вам предлагают участвовать в бесплатных розыгрышах или бесплатно получить токены. Если вы не можете найти никакой информации о проводимой акции, скорее всего, вас обманывают.

Не сообщайте конфиденциальные данные на сайтах, которые посещаете впервые.

Храните seed-фразы в секрете и в надежном месте.