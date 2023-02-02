Биткоин ожил. Курс растет, инвесторы богатеют

Биткоин за считанные часы подорожал до максимума за последние полгода. За ним «подтянулись» и другие криптовалюты, в том числе Ethereum. Пока неизвестно, как долго это продлится, и не ожидает ли токены новый обвал цен.

Биткоин подает признаки жизни

Биткоин, главная криптовалюта мира, стал резко расти в цене. 2 февраля 2022 г. он взял новый для себя рекорд за последние несколько месяцев – его курс поднялся выше $24,2 тыс., согласно профильному порталу CoinDesk.

В последний раз биткоин стоил в пределах $24 тыс. полгода назад – в августе 2022 г. Все последующие месяцы он дешевел день ото дня, пока к концу осени 2022 г. не откатился к показателям пятилетней на тот момент давности.

Факторов, способных значительно ослабить его, предостаточно – это и продолжающаяся рецессия общемировой экономики, из-за которой люди стали экономить на всем, в том числе и на видеокартах, и рост цен на электричество, от которого эти видеокарты работают. В отдельно взятых странах начались гонения майнеров – их отлавливают и принудительно меняют тариф за свет, кидая их в пучину гигантского долга. Такой прецедент создан в России – одному из отечественных майнеров компания – поставщик электричества записала в долг почти 30 млн руб.

После преодоления отметки в $24 тыс. курс биткоина немного скорректировался. На момент публикации материала он находился на уровне 23,8 тыс. руб., по CoinDesk. Этот сайт рассчитывает стоимость биткоина на основе индекса XBX – спотового курса криптовалюты. Значение самого индекса рассчитывается на основе наблюдаемой торговой активности на крупнейших криптобиржах.

Хороший пример, плохой пример

Несмотря на множество негативных факторов, биткоин все же немного дорожает. Для тех, кто вложился в него, это означает приумножение капитала, однако эксперты пока не спешат давать оптимистичные прогнозы дальнейшей динамики его курса. Впрочем, среди финансовых экспертов есть и те, кто не сомневается в скором росте цены токена до $30 тыс. и выше. Однако относительно точные сроки, когда это может произойти, они не называют.

Фото: CoinDesk График курса биткоина за последние сутки

Биткоин – единственная криптовалюта, которая способна оказывать значимое влияние на весь рынок виртуальных денег. Если он дорожает, то растут в цене и другие токены, и наоборот.

Многие аналитики пытаются опровергнуть связь между курсом биткоина и стоимостью других криптовалют, но, если посмотреть на график курса Ethereum, она становится более чем очевидной.

Фото: CoinDesk График курса Ethereum за последние 24 часа

Ethereum – второй по популярности криптотокен в мире, до середины 2022 г. бывший и вторым по значимости драйвером мирового рынка майнинга. График изменения его курса за последние 24 часа почти идентичен графику биткоина, с той лишь разницей, что Ethereum стоит почти в 15 раз дешевле.

Возможные последствия

Пока нельзя с уверенностью сказать, как быстро и до каких значений вырастет курс биткоина, и вырастет ли он в принципе, или же через несколько дней он рухнет до очередного многолетнего минимума. Но в случае реализации первого сценария миру, в теории, может грозить новый дефицит видеокарт.

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Графические ускорители – единственный вид техники, способный добывать криптовалюту в больших количествах. Были попытки использовать для этого смартфоны, но они провалились. Также существовала криптовалютa Chia за авторством создателя торрентов, которая добывалась при помощи SSD и винчестеров. Ажиотаж вокруг нее быстро привел к дефициту и резкому подорожанию накопителей, и столь же резко этот токен обесценился до нуля.

Фото: CoinDesk До своих исторических рекордов курсу биткоина пока очень далеко

Рост курса биткоина может вновь заставить потребителей начать скупать видеокарты. Впрочем, предпосылок к этому меньше, чем годом-двумя раньше, в том числе и по причине роста стоимости электричества и неуверенности миллиардов людей в завтрашнем дне. По этой причине как частные майнеры, так и построившие на добыче криптовалют свой бизнес компании распродают оборудование суммарно на миллионы долларов.

Ethereum, дорожающий вслед за биткоином, вклад в вероятный бум спроса на видеокарты внести не сможет. В середине 2022 г. эта блокчейн-сеть перешла на новый алгоритм Proof-of-Stake (PoS), который считается более инновационным по сравнению с прежним Proof-of-Work (PoW). Долгие годы экосистема Ethereum использовала алгоритм PoW. Он обязывал майнера быть постоянно подключенным к сети и задействовать мощность оборудования для майнинга на все 100%. На его замену был создан алгоритм PoS. Пользователю все еще нужно быть перманентно подключенным к сети, однако исчезла привязка к мощности «железа». Следовательно, больше нет причин скупать видеокарты для добычи именно Ethereum.