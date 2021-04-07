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Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

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CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в офлайн-конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».

CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в офлайн-конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».

Основные темы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

  • Система быстрых платежей: как изменится рынок?
  • Что даст банкам новый «Маркетплейс»?
  • Каковы перспективы Единой биометрической системы?
  • Какие дополнительные сервисы появятся в банках?

Технологии и инструменты

  • Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering?
  • Как традиционному банку увеличить цифровые продажи?
  • Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом?
  • Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?

Безопасность

  • Как обеспечить безопасность цифровых платежей?
  • Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью?
  • Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры?
  • Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?

Тренды

  • Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям?
  • В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными?
  • Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли?
  • Найдут ли IRA-системы свое место в банках?

Подтвердили свое участие в конференции:

Анна Еганова, директор департамента развития и операционной эффективности ИТ Росбанка;
Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»;
Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»;
Виталий Копысов, директор по инновациям, «СКБ-Банк»;
Наталья Триппель, начальник управления развития ИТ процессов блока ИТ, банк «Зенит»;
Андрей Саломатин, директор департамента по развитию ИТ, «Ренессанс Кредит»;
Михаил Соломонов, директор по развитию бизнеса, Haulmont;
Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs ;
Георгий Коннов, Product Owner: B2B e-commerce, Райффайзенбанк;
Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ «Геобанк» ;
Андрей Королев, исполнительный вице-президент Газпромбанка ;
Сергей Дощенко, советник генерального директора «Флекссофт», управляющий партнёр TopCEOTeam.com.

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