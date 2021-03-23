Спецпроекты

Haulmont с нуля построила для НИУ «Высшая школа экономики» образовательный маркетплейс

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Haulmont построила для НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) образовательный маркетплейс. В результате проекта создана единая точка доступа к образовательному контенту ВШЭ, услугам и сервисам, связанным с процессом обучения. За время работы портала на нем было размещено 39066 программ учебных дисциплин, опубликовано 63 сервиса. Пользователями маркетплейса и интегрированной с ним системы Smart LMS стали 87 732 человека.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) входит в топ-3 российских вузов по совокупности позиций в предметных и отраслевых мировых рейтингах. НИУ ВШЭ – это 4 кампуса (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь), ~7000 преподавателей, 47500+ студентов, 90400 выпускников. Университету требовалось создать образовательный маркетплейс – единую точку доступа к образовательному контенту ВШЭ, услугам и сервисам, связанным с процессом обучения.

Задачи, которые должен был решать образовательный портал: возможность продвижения и продажи образовательного контента: дополнительных программ в рамках расширения Вышка+, общеуниверситетских факультативов, межкампусных курсов, доступных для внешней аудитории и др.; возможность организации работы по программам сетевого партнерства; личный кабинет обучающегося, который позволяет агрегировать критически важную для него информацию в одном месте, предоставляет доступ к данной информации, нотификациям и различного рода сервисам, необходимым для успешного обучения и решения возникающих у студентов задач.

Эксперты Haulmont при поддержке специалистов ВШЭ разработали сервис «с нуля». Был составлен план проекта, сформирована карта рисков. При реализации проекта велась тесная работа с представителями подразделений вуза – для генерации идей по наполнению системы функциями и вариантам отображения данных, формализации требований, участия в приемочных испытаниях и опытной эксплуатации. Благодаря этому выработаны правильные сценарии использования, заложенные в систему.

Проект реализован в строго оговоренные сроки. За время работы портала на нем было размещено 39066 программ учебных дисциплин, опубликовано 63 сервиса, образующих единую образовательную среду. Всего с момента запуска пользователями образовательного маркетплейса и интегрированной с ним системы Smart LMS стали 87 732 человека. В том числе – самая большая по составу группа – студенты НИУ ВШЭ, участники олимпиад, преподаватели и их ассистенты, а также административный персонал вуза, обеспечивающий образовательный процесс.

«При реализации данного проекта был использован итеративный подход, позволивший, дорабатывая решения, поэтапно учитывать пожелания различных групп пользователей. Как результат – в запланированные сроки создан продукт, максимально удовлетворяющий всем пожеланиям заказчика. Образовательный маркетплейс тесно интегрирован с другими системами университета, использует принятые в НИУ ВШЭ стандарты по разработке программного обеспечения. Данный подход позволил настроить бесшовный переход к сервисам университета за счет применения единой системы авторизации как в маркетплейсе, так и в подключаемых к нему сервисах. Обучающиеся получили доступ к простой и удобной навигации по образовательному пространству», – говорит Александр Зимовец, начальник управления цифровизации образования НИУ «Высшая школа экономики».

«Для Haulmont это был уникальный проект. Команда разработчиков приложила все возможные усилия, чтобы преодолеть возникающие трудности и запустить портал в срок, что и было сделано. В процессе разработки проект немного видоизменялся, но Haulmont удалось адаптировать его под реальные потребности НИУ ВШЭ и сделать маркетплейс удобным и простым для использования», – отмечает Михаил Соломонов, директор по развитию бизнеса Haulmont.



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