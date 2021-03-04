Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021»

ИТ-компания Haulmont приглашает обсудить, как банкам добиться технологической независимости, а также минимизировать риски при использовании ПО с открытой лицензией. Сделать это можно будет 9 марта на онлайн-конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021». Основными темами мероприятия станут российский рынок финансовых технологий, инициативы регулятора и вопросы безопасности.

При внедрении любых систем важно помнить о последствиях принятых на старте проекта решениях. Ошибки могут оказаться очень дорогостоящими или привести к сложностям, которых можно было избежать. Часто организации, и банки в том числе, выбирают ПО исходя из функциональности. О рисках многие задумываются только тогда, когда что-то идет не так. В результате они сталкиваются с проблемами при попытке развивать систему своими силами или сменить технологии. Даже использование свободного ПО не гарантирует заказчику полной независимости. Поэтому перед внедрением тех или иных технологий важно не только убедиться, что они обладают необходимыми функциями, но и обратить внимание на другие вопросы:

Какая компания развивает ПО и какими техническими артефактами подтверждается это развитие?

Открыт ли багтрекер, где можно увидеть частоту возникновения проблем и скорость реакции на них?

Какого размера сообщество использует технологии?

Много ли на рынке специалистов для развития решений, есть ли в открытом доступе обучающие материалы?

Какой уровень сервиса предлагает вендор?

Какие возможности и ограничения предполагает лицензия?

Директор по развитию бизнеса Haulmont Михаил Соломонов, который обладает богатым опытом реализации проектов как на стороне вендора, так и на стороне заказчика, подробно расскажет, как на старте проекта минимизировать риски, связанные с технологиями.

Haulmont при разработке ПО для банков стремится обеспечить заказчикам максимальную независимость. Во многом это возможно благодаря использованию open source платформы CUBA с лицензией Apache 2.0. Технологии компании используют Сбер, Промсвязьбанк, производитель АБС из Парагвая, TAB Bank из США (онлайн-банк, работает по всей стране с одним офисом), CDER Group (одно из ведущих коллекторских агентств в Великобритании).