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«Ланит» и Volgablob подписали партнерское соглашение

«Ланит» и российский разработчик Volgablob стали партнерами. Сотрудничество с Volgablob даст компании возможность создавать решения для мониторинга ИТ-инфраструктуры, выявления инцидентов кибербезопасности и оценки соответствия бизнес-процессов заданным SLA.

«Ланит» высоко ценит и другие преимущества партнерства: открытость к заявкам на расширение сфер применения и функциональная доработка платформы Smart Monitor, скорость и качество обратной связи, проработанность методики внедрения, налаженную техническую поддержку.

Александр Тронов, директор департамента инфраструктурных решений отделения автоматизации и защиты информационных систем компании «Ланит», сказал: «Преимущества продуктов компании Volgablob и их флагманского решения Smart Monitor — соответствие сложнейшим требованиям и потребностям самых крупных российских организаций в современных условиях ведения бизнеса. Долгое время наш департамент работает в финансовом секторе, где ни одна система не обходится без решения вопросов мониторинга инфраструктуры, технологических и бизнес-процессов, информационной безопасности. Благодаря партнерству с Volgablob мы сможем качественно укрепить и расширить совместную экспертизу и открыть путь к новым заказчикам».

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Александр Скакунов, генеральный директор Volgablob, отмеил: «У наших коллег из «Ланит» есть понимание того, как строить бизнес и решать сложные задачи клиентов. Квалификация и опыт департамента инфраструктурных решений позволяет говорить о широких возможностях реализации совместных проектов. А когда совпадают желание и возможность, успех сотрудничества неизбежен. Так что я верю в большой потенциал нашего партнёрства».

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