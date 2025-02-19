Выручка VolgaBlob выросла более чем на 30%

Российский интегратор и разработчик VolgaBlob подвел итоги работы за 2024 г. Выручка и чистая прибыль компании увеличились более чем на 30% в сравнении с 2023 г. При этом на 68% выросла выручка от продаж флагманского продукта компании — платформы анализа и обработки данных Smart Monitor. А среднесуточный объем клиентских данных, которые анализирует Smart Monitor, превысил 2,4 петабайт — показатель поднялся на 633% за два года. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

VolgaBlob — компания с более чем 20-летним опытом на рынках анализа и мониторинга данных, а также кибербезопасности. По итогам 2024 г. ее выручка увеличилась на 31%, а чистая прибыль — на 33%. Удельная выручка в пересчете на одного сотрудника превысила 15%, тогда как в 2023 г. этот показатель составлял 11%.

Среди клиентов компании — морские порты, финансовые организации, промышленные холдинги, государственные учреждения и другие. Расширилось международное направление бизнеса, в том числе присутствие в таких странах, как Бразилия, Кения, Эфиопия, Уганда, Танзания, Нигерия.

Значительно выросли доходы от продаж флагманского продукта компании — платформы данных Smart Monitor, предназначенной для анализа бизнес-процессов, зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM. В 2024 году выручка по этому направлению увеличилась на 68%, тогда как в 2023 г. рост составил 57%. Решение востребовано как на российском, так и на глобальном рынке — в международном сегменте инсталляционная база продукта за год стала в пять раз больше.

«Исторически фокусным для нас направлением были проекты по кибербезопасности. Однако сейчас мы видим повышенный спрос на мониторинг всей ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, который великолепно укладывается в логику работы нашей платформы. В Smart Monitor появляется все больше разнообразных функциональных модулей, с которыми платформа может замещать большое количество иностранных решений и становиться основой для полноценного зонтичного мониторинга в компаниях», – сказал генеральный директор VolgaBlob Александр Скакунов.

Он отмечает, что общее количество инсталляций платформы Smart Monitor возросло на 46% год к году, а среднесуточный объем данных клиентов, которые анализирует платформа, превысил 2,4 ПБ, увеличившись за два года на 663%.

В рамках развития платформы Smart Monitor был запущен магазин приложений SM Store, в котором доступны функциональные модули платформы — специализированные приложения, призванные решать конкретную задачу клиента из сфер ИТ, ИБ или бизнес-мониторинга. В SM Store представлены модули разработки как команды VolgaBlob, так и ее партнеров.

Также было проведено несколько обновлений платформы, в том числе интерфейса, визуализаций, а также инструмента сбора данных Smart Beat Manager. Кроме того, на платформе стали доступны команды машинного обучения. Обновления нацелены в первую очередь на повышение эффективности и скорости работы с данными.

На протяжении всего года компания уделяла пристальное внимание развитию партнерского канала. Сотрудничество ведется по нескольким основным направлениям: систематизация знаний и развитие пресейл-инженеров, сотрудничество с SOC, предоставляющих услуги MSSP, содействие командам разработки на стороне партнеров, создающим собственные модули для Smart Monitor. Также на базе ресурсного центра VolgaBlob происходило обучение для инженеров — за прошедший год его прошли 135 человек, что на 15% больше, чем годом ранее.

В 2025 г. в компании планируют продолжить расширение партнерского бизнеса, а также сосредоточиться на продвижении концепции антихрупкости компаний, их устойчивости в ответ на возможные угрозы и любой «идеальный шторм» за счет эффективного использования данных.

«С технической точки зрения в 2025 г. мы сфокусируемся на функциональном развитии нашей технологии поиска и анализа данных Search Anywhere и продолжим совершенствовать гибридное хранилище, позволяющее бесшовно интегрировать различные массивы данных. В условиях дефицита аппаратных вычислительных мощностей подобный подход позволяет существенно снизить финансовые затраты на инфраструктуру. Кроме того, мы планируем направить усилия на расширение “модельного ряда” функциональных модулей платформы. Масштабные обновления будут представлены на ежегодной конференции VB-Trend в апреле», — сказал Александр Скакунов.