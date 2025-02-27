Российский рынок систем мониторинга данных вырос на 25-28% за 2024 год

Разработчик и интегратор VolgaBlob оценил развитие рынка ИТ-мониторинга в 2024 г. Одним из ключевых трендов в компании считают переход от классического мониторинга, который подразумевал разрозненный сбор и обработку информации о бизнес-процессах, ИБ и ИТ-инфраструктуре, к комплексному анализу данных на всех уровнях предприятия. Сегмент универсальных инструментов для мониторинга данных, который, по оценкам VolgaBlob, увеличивался в среднем на 18-20% ежегодно на протяжении последних пяти лет, в 2024 г. вырос не менее чем на 25-28%. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

В VolgaBlob связывают переход от разрозненного мониторинга бизнес-процессов, ИБ и ИТ-инфраструктуры к подходу, который подразумевает комплексный анализ данных и инцидентов на всех уровнях бизнеса и ИТ, с несколькими факторами. Прежде всего, российский бизнес не только осознает ценность данных, но и начинает выделять работу с ними в отдельную стратегическую единицу. Руководители отмечают прирост данных в среднем до 30% год к году, и это заставляет их искать способы более рационального использования информационных потоков.

Повышается уровень осведомленности о работе с данными, растут инвестиции в это направление: по собственным оценкам VolgaBlob, более 45% отечественных компаний увеличивают объем ресурсов, вложенных в инструменты их агрегации, анализа и визуализации. Для крупного бизнеса, особенно с большим числом информационных систем в контуре ИТ, платформы мониторинга данных все чаще становятся центральным звеном ИТ- и ИБ-инфраструктуры.

С ростом потоков генерируемых данных увеличиваются риски инцидентов, которые могут угрожать их целостности, конфиденциальности и доступности. Бизнесу важно иметь возможность максимально оперативно реагировать на сбои и предотвращать возможные потери. Системы мониторинга данных позволяют автоматизировать этот процесс и снизить нагрузку на ИТ-команды, которые занимаются отслеживанием качества данных вручную, не менее чем на 40%.

Кроме того, такие универсальные решения могут быть полезны в поиске корреляций, связей и первопричин между данными, накопленными в различных информационных системах и других источниках. Они помогают выстраивать в компаниях горизонтальное использование данных — обмен и совместную работу с ними между различными функциональными бизнес-единицами. Это повышает эффективность работы бизнес-подразделений и позволяет руководителям принимать более взвешенные и точные управленческие решения.

В VolgaBlob подсчитали, что объем рынка комплексных систем мониторинга данных в 2024 г. увеличился на 25-28% — существенный рост этого показателя в сравнении с 18-20% динамикой на протяжении последних пяти лет. В 2025 г., по прогнозам аналитиков компании, темпы роста сохранятся, поскольку все больше участников рынка приходят к четкому пониманию, что данные это — «новая нефть». Причем заметен интерес к таким инструментам не только со стороны крупных компаний, которые исторически оперировали большими массивами данных, но и со стороны среднего и малого бизнеса — в компании отмечают 12% рост числа таких заказчиков.

В компании также фиксируют, что все больше заказчиков хотят внедрять и поддерживать решения для мониторинга данных собственными силами. Это связано с оптимизацией расходов на ИТ, которая характерна для российского рынка в последние годы. В перспективе это приведет к фокусу разработчиков на обеспечении self-service подхода и доступности инструментов для пользователей без глубоких специализированных навыков.

«Повышается не только осознанность заказчиков и спрос на продукты, но и уровень их доверия к российским поставщикам. Это связано как с фокусом на импортозамещение в целом, так и с повышением качества отечественных продуктов в области мониторинга данных. Производители, у которых теперь есть доступ к крупным клиентам и потокам инвестиций, направляют все больше ресурсов в совершенствование своих продуктов. В результате заказчики получают более зрелые универсальные ИТ-решения, которые полностью соответствуют потребностям корпоративного сегмента и вызовам локального рынка. Даже в случае возвращения западных вендоров в Россию, маловероятно, что они смогут забрать большую долю рынка у отечественных поставщиков», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.