VolgaBlob и Уфимский университет науки и технологий стали партнерами

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) и разработчик VolgaBlob подписали договор о сотрудничестве, предполагающий интеграцию в образовательный процесс вуза технологий мониторинга данных. Партнерство позволит студентам университета получить практические навыки работы с многофункциональными системами обработки и анализа данных, применяемыми в реальных бизнес-сценариях. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Стороны договорились развивать совместные образовательные программы, ориентированные на подготовку специалистов в области информационной безопасности и мониторинга данных. Прежде всего, кафедра вычислительной техники и защиты информации института информатики, математики и робототехники УУНиТ интегрирует в учебный процесс платформу Smart Monitor, которую развивает VolgaBlob. Для этого вендор поставит вузу бесплатные лицензии системы мониторинга, анализа и обработки данных с модулями Core, Incident Manager и Inventory. Студенты смогут на практике изучить, как анализировать массивы данных, управлять жизненным циклом инцидентов и работать с единой базой активов и пользователей.

Помимо этого, команда VolgaBlob поделится экспертизой, которая поможет УУНиТ в разработке образовательных программ и их адаптации к работе с современными средствами безопасности — в частности, системами мониторинга данных. Преподаватели вуза уже прошли комплексное обучение вендора работе со Smart Monitor и могут самостоятельно участвовать в формировании, проверке и актуализации программ обучения.

Также сотрудничество предполагает проведение совместных научных исследований и разработок, обмен методическими материалами и консультации в трудоустройстве выпускников. Все это повысит конкурентоспособность студентов на рынке труда.

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители
Безопасность

«Для нас важно, чтобы обучающиеся могли не только посмотреть, как использовать решение, но и пройти полный цикл его настройки и эксплуатации своими руками — только так они смогут “набить шишки” и понять принципы работы с продуктами этого класса. Кроме того, для нас играет ключевую роль вовлеченность вендора. Мы нередко сталкивались с ситуацией, когда крупный поставщик дает ссылку на документацию и по всем вопросам направляет в поддержку. Поддержка отвечает месяцами — и это тормозит учебный процесс. В компании VolgaBlob совсем иной подход, который нас полностью удовлетворяет — вендор готов слушать своих партнеров и помогать в процессе», — отметила Олеся Кривошеева, директор института информатики, математики и робототехники УУНиТ.

«Мы уверены, что партнерство с УУНиТ усилит развитие кадров для российской ИТ и ИБ-отрасли. Это часть системной подготовки специалистов, обученных на платформе Smart Monitor. Мы увидели взаимный живой интерес со стороны вуза и рассчитываем на продуктивную реализацию проекта. В планах — заключить подобные соглашения и с другими заинтересованными образовательными структурами», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.

